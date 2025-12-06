Slušaj vest

Maloletni nasilnici su ga presreli na ulici, udarali ga granama i gađali kamenjem, i sve to su snimali. Jedan dečak je terao Vuka da vrišti u kameru, da priča da je autističan i da je "ćaci". Na kraju, hvatali su ga za međunožje i terali da siđe u reku Ibar.

Majka dečaka, Marija Radivojević, kaže za Kurir da je Vuk sada bolje, i da se vratio na treninge vaterpola i folklora. Ipak, dete i dalje ide na terapije kod psihijatra i izbegava da priča o svemu što je preživeo.

Vuk je prevremeno rođeno dete koje ima smanjen kapacitet pluća, i nakon preživljenog nasilja je imao gušenja.

Foto: Privatna arhiva

- Stanje sa plućima je sada stabilno, narednih dana imamo redovnu kontrolu na Institutu za majku i dete. Bolje je nego što je bio, izlazio je napolje. Organizovao je aktivnosti sa drugarima iz svog razreda, učili su zajedno... Što se tiče dece koja su ga zlostavljala, on je mišljenja da ne želi da mu se izvinjavaju. On je samo hteo da im bude drug, a oni su ga baš povredili - rekla je Marija Radivojević za naš list.

Vuk i dalje ima jak bol u glavi kada se priseti svega.

- Kada ide kroz školu dovikivali su mu da je "ćaci". Moj mozak ne može da pojmi da se tako nešto dešava, kamoli da je tako nešto normalno. Deca ne treba da budu informisana o tome ko je blokader, a ko je ćaci, i da etiketiraju jedni druge. Ja ovde pričam isključivo samo o interesu svog deteta i sve druge dece. Sva deca su Vuk. Vidite i sami šta se dešava po školama, kako je sve postalo naopako - rekla je majka.

Foto: Privatna arhiva

Marija je naglasila da ne želi da se zlostavljanje njenog sina gleda kroz prizmu politike, i da nije ni blokader ni ćaci, već je u pitanju primer strašnog nasilja nad nemoćnim detetom.

Kaže da je videla razne komentare nakon vesti o maltretiranju njenog sina - od onih koji su je podržavali i zagovarali što oštrije kazne za nasilnike, pa do gnusnih komentara o tome da "ako je ćaci to i zaslužuje".

- Dosta ljudi je, verujem, letimično pogledalo naslov vesti i svašta su pisali u afektu, iako nisam bila u stanju da čitam sve komentare detaljno - naglasila je ona, i rekla da se sveopšti porast nasilja u društvu preneo i na decu.

- Dete ne treba pustiti, ono će probati sve... Oni ne znaju, mi smo tu da ih učimo šta sme i šta ne sme, kako se obraćati starijima, kako poštovati druge, to se sve izgubilo. Svi smo mi nekada bili mangupi, ali budi mangup pa pomozi baki koja vuče kese dok se vraća iz prodavnice, nemoj terorisati nikoga - rekla je Marija Radivojević za Kurir.

Foto: Privatna arhiva

Kaže na kraju razgovora i da poznaje veliki broj roditelja koji su imali slične probleme.