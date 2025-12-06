Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić komentarisala je na svom zvaničnom profilu na platformi Iks izjavu nekadašnjeg predsednika Srbije Borisa Tadića koji je rekao da bi "pobedio Aleksandra Vučića u bilo kom TV duelu za sat vremena"!

- Tadić se bukvalno sveo na one pijance što laprdaju po kafanama - rešio bih ja njega za pola sata, al' bi' ja njemu rek'o, prebio bih Čaka Norisa, samo da mi dođe žuta minuta... Čovek propada, blamir se i umno kopni prd našim očima, a nema nikoga oko sebe da ga posavetuje da prestane - napisala je Ana Brnabić na platformi Iks.