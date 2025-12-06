PETAR ĐURIĆ RASPIRUJE MRŽNJU SA BAZENA U DUBAIJU Dok uživa u preskupom hotelu, bez trunke srama novinarima poručuje da su KANALIZACIJA I SEPTIČKA JAMA (VIDEO)
Blokader Petar Đurić, nakon što smo otkrili da se bahati na odmoru u lukusuznom hotelu Dubaiju i uživa u bazenu dok poziva narod da ustane protiv vlasti, nastavio je da širi opasnu mržnju prema novinarima koji su već dugo na meti blokadera!
Umesto da se izvini za bahato ponašanje i laganje građana Srbije, kojima je pokušao da proda priču da je jedan od njih i "borac za prava" iz naroda, i umesto da javno objavi dokaze o takozvanoj "srpskoj emigraciji u Emiratima" koja ga je navodno pozvala na "sastanak" o daljim koracima blokadera, Đurić je odlučio da Kuriru, koji je i otkrio njegov odmor u skupom Dubaiju u društvo glumice Ivane Panzalović, koja je javnosti postala poznata nakon užasne tragedije u kojoj joj je bivši verenik pucao u glavu, nakon čega je sebi oduzeo život, pošalje video-poruku sa uvredama, stvarajući tako još jednom gnev u onom delu blokaderskog pokreta koji već mesecima vrši nasilje nad novinarima
Đurić je na svom Fejsbuk profilu postavio video u kojem je novinarima Kurira, ali i još nekih redakcija, poručio da su "robovi" iz "kanalizacionih i septičkih glasila". Pogledajte šta je još rekao blokader Đurić u video-poruci koju je potom obrisao:
Petar Đurić iz Pokreta "Ćale ovo je za tebe" jedan je od najglasnijih blokadera koji je od samog početka haosa pozivao na proteste, blokade i rušenje vlasti na ulicama, a sada je očigledno odlučio da krene već utabanim stopama licemerja dobro poznatih blokaderskih vođa koji bez pardona troše pare dobijene od svojih nalogodavaca - bivšeg košarkaša Vladimira Štimca, advokata Zdenka Tomanovića, studentkinje Sare Raspopović i studenata Lazara i Luke Stojakovića, poznatijih kao "braća Roleks" - i da na revoluciju poziva baškareći se na bazenu luksuznog hotela sa jedne od omiljene destinacije svih svetskih bogataša!
Kako saznaje Kurir, Đurić se već duže od nedelju dana nalazi na luksuznom odmoru u Dubaiju gde pod hladom palmi, u pauzama ispijanja koktela na bazenu, tvituje i piše kolumne u kojima poziva građane Srbije da - ne ćute. Prema rečima Kurirovog izvora, noć u hotelu u Dubaiju u kome odseda ovaj blokader nezadovoljan životnim standardom u Srbiji košta ni manje ni više nego 400 evra!
Podsetimo, u četvrtak je u redakciju Kurira stigao i mejl sa užasnim pretnjama smrću novinarima koji rade u našoj kući. Reč je o nedopustivom teroru i pritisku, koji vrše anonimni nasilnici i to na ljude koji obavljaju svoj posao. Reč je o metodi zastrašivanja koja se mora shvatiti krajnje ozbiljno jer je, između ostalog, i reč i o strašnim pretnjama smrću.
Među jezivim pretnjama koje su upućene alarmantna je poruka: "Pazite šta vam se krije ispod auta", što je direktna pretnja i životima zaposlenih, koji su bile začinjene uz niz psovki u uvreda, koju je pratila još jedna pretnja: "Lista postoji, znamo gde živite, sve najbolje. Vreme vam ponestaje, pazite šta vam se krije ispod auta."
UNS je tim povodom osudio podstrekivanje na nasilje koje je u vidu poruke stiglo na mejl redakcije Kurira i tražilo od Tužilaštva za visokotehnološki kriminal (VTK) da utvrdi ko stoji iza toga. U mejlu koji je redakcija Kurira dostavila UNS na uvid, novinari tog medija nazvani su, uz psovke, "stokom prodanom". UNS ističe da nereagovanje nadležnih na pretnje novinarima dovodi do toga da se nasilnici osećaju slobodno da prete i napadaju znajući da neće odgovarati.