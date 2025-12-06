Slušaj vest

Blokader Petar Đurić, nakon što smo otkrili da se bahati na odmoru u lukusuznom hotelu Dubaiju i uživa u bazenu dok poziva narod da ustane protiv vlasti, nastavio je da širi opasnu mržnju prema novinarima koji su već dugo na meti blokadera!

Umesto da se izvini za bahato ponašanje i laganje građana Srbije, kojima je pokušao da proda priču da je jedan od njih i "borac za prava" iz naroda, i umesto da javno objavi dokaze o takozvanoj "srpskoj emigraciji u Emiratima" koja ga je navodno pozvala na "sastanak" o daljim koracima blokadera, Đurić je odlučio da Kuriru, koji je i otkrio njegov odmor u skupom Dubaiju u društvo glumice Ivane Panzalović, koja je javnosti postala poznata nakon užasne tragedije u kojoj joj je bivši verenik pucao u glavu, nakon čega je sebi oduzeo život, pošalje video-poruku sa uvredama, stvarajući tako još jednom gnev u onom delu blokaderskog pokreta koji već mesecima vrši nasilje nad novinarima

Đurić je na svom Fejsbuk profilu postavio video u kojem je novinarima Kurira, ali i još nekih redakcija, poručio da su "robovi" iz "kanalizacionih i septičkih glasila". Pogledajte šta je još rekao blokader Đurić u video-poruci koju je potom obrisao:

Petar Đurić iz Pokreta "Ćale ovo je za tebe" jedan je od najglasnijih blokadera koji je od samog početka haosa pozivao na proteste, blokade i rušenje vlasti na ulicama, a sada je očigledno odlučio da krene već utabanim stopama licemerja dobro poznatih blokaderskih vođa koji bez pardona troše pare dobijene od svojih nalogodavaca - bivšeg košarkaša Vladimira Štimca, advokata Zdenka Tomanovića, studentkinje Sare Raspopović i studenata Lazara i Luke Stojakovića, poznatijih kao "braća Roleks" - i da na revoluciju poziva baškareći se na bazenu luksuznog hotela sa jedne od omiljene destinacije svih svetskih bogataša!

Kako saznaje Kurir, Đurić se već duže od nedelju dana nalazi na luksuznom odmoru u Dubaiju gde pod hladom palmi, u pauzama ispijanja koktela na bazenu, tvituje i piše kolumne u kojima poziva građane Srbije da - ne ćute. Prema rečima Kurirovog izvora, noć u hotelu u Dubaiju u kome odseda ovaj blokader nezadovoljan životnim standardom u Srbiji košta ni manje ni više nego 400 evra!

Podsetimo, u četvrtak je u redakciju Kurira stigao i mejl sa užasnim pretnjama smrću novinarima koji rade u našoj kući. Reč je o nedopustivom teroru i pritisku, koji vrše anonimni nasilnici i to na ljude koji obavljaju svoj posao. Reč je o metodi zastrašivanja koja se mora shvatiti krajnje ozbiljno jer je, između ostalog, i reč i o strašnim pretnjama smrću.

Među jezivim pretnjama koje su upućene alarmantna je poruka: "Pazite šta vam se krije ispod auta", što je direktna pretnja i životima zaposlenih, koji su bile začinjene uz niz psovki u uvreda, koju je pratila još jedna pretnja: "Lista postoji, znamo gde živite, sve najbolje. Vreme vam ponestaje, pazite šta vam se krije ispod auta."