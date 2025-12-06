Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačićnajoštrije je osudio uvredljivu karikaturu na naslovnoj strani “Hrvatskog tjednika”, poručivši da Srbija neće ćutati kada se ismevaju stradanje i istorijske činjenice o genocidu nad Srbima u NDH.

„Uvredljiva i potpuno nedopustiva karikatura koja se našla na naslovnoj strani “Hrvatskog tjednika”, a na kojoj je prikazan srpski patrijarh kako drži nož u zubima, predstavlja grubu provokaciju i svesno poigravanje sa simbolima srpskog stradanja tokom NDH. Još je šokantnije što je ova karikatura objavljena baš na dan konferencije o Jasenovcu, mestu najtežeg stradanja srpskog naroda u Drugom svetskom ratu.

Posebno je opasno kada se medijski zloupotrebljavaju simboli poput „noža“ ili „bombe“, koji su tokom Drugog svetskog rata, u vreme NDH, bili povezani sa zločinima nad Srbima, koje su počinili pojedini katolički sveštenici kao čin podrške genocidnoj politici režima. Za razliku od toga, Pravoslavna crkva nikada nije podržavala takve zločine i kroz istoriju je bila zaštitnik naroda i žrtava.

Takve provokacije ne doprinose ničemu osim podgrevanju mržnje i narušavanju odnosa u regionu. To je istorijska činjenica, ali se ona ne sme koristiti za nove podele. Svaka zloupotreba tragedije u političke svrhe je duboko uvredljiva, a u ovom slučaju i namerno provokativna.

Najoštrije osuđujem ovaj pokušaj omalovažavanja stradanja. Svako ko doprinosi širenju uvreda i stvaranju novih podela mora biti svestan posledica koje takvo ponašanje može imati po stabilnost i odnose u regionu.

Srbija ostaje opredeljena i posvećena miru, dijalogu i uzajamnom poštovanju. Ali isto tako, jasno i glasno ćemo zaštititi istinu i dostojanstvo našeg naroda. Naše žrtve se ne smeju ismejavati, niti svoditi na karikaturu.

Ovakvo poigravanje istorijom je nedopustivo. I to ću uvek reći, bez obzira na to kome se dopada“, poručio je Dačić.