"PODRŠKA NJIMA JE INVESTICIJA U USPEŠNIJU SRBIJU" Vučević razgovarao sa polaznicima političke akademije mladih
Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja MIloš Vučević danas je razgovarao sa polaznicima desete generacije političke akademije Fondacije „Svetozar Miletić“ i tako, kako je naglasio, pružio podršku mladima koji žele da uče, napreduju i preuzmu aktivnu ulogu u svom društvu.
- Uživao sam u iskrenom i otvorenom razgovoru sa mladim, obrazovanim i motivisanim ljudima koji žele da razumeju društvene procese, politiku i odgovornost koju nosi javno delovanje. Podrška mladima koji žele da uče, napreduju i preuzmu aktivnu ulogu u svom društvu.
- To je investicija u stabilniju, sigurniju i uspešniju Srbiju. Hvala im na pitanjima, energiji i volji da grade budućnost u kojoj je dijalog osnova svakog napretka. Nastavljamo da gradimo društvo znanja, stabilnosti i odgovornosti - napisao je Vučević na Instagramu.