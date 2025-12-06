Slušaj vest

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja MIloš Vučević danas je razgovarao sa polaznicima desete generacije političke akademije Fondacije „Svetozar Miletić“ i tako, kako je naglasio, pružio podršku mladima koji žele da uče, napreduju i preuzmu aktivnu ulogu u svom društvu.

- Uživao sam u iskrenom i otvorenom razgovoru sa mladim, obrazovanim i motivisanim ljudima koji žele da razumeju društvene procese, politiku i odgovornost koju nosi javno delovanje. Podrška mladima koji žele da uče, napreduju i preuzmu aktivnu ulogu u svom društvu.