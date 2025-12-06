Slušaj vest

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja MIloš Vučević danas je razgovarao sa polaznicima desete generacije političke akademije Fondacije „Svetozar Miletić“ i tako, kako je naglasio, pružio podršku mladima koji žele da uče, napreduju i preuzmu aktivnu ulogu u svom društvu.

- Uživao sam u iskrenom i otvorenom razgovoru sa mladim, obrazovanim i motivisanim ljudima koji žele da razumeju društvene procese, politiku i odgovornost koju nosi javno delovanje. Podrška mladima koji žele da uče, napreduju i preuzmu aktivnu ulogu u svom društvu.

- To je investicija u stabilniju, sigurniju i uspešniju Srbiju. Hvala im na pitanjima, energiji i volji da grade budućnost u kojoj je dijalog osnova svakog napretka. Nastavljamo da gradimo društvo znanja, stabilnosti i odgovornosti - napisao je Vučević na Instagramu.

Ne propustitePolitika"NA METI SU SVI NOVINARI KOJI NISU PODLEGLI PRITISCIMA I UCENAMA BLOKADERSKE BANDE" Miloš Vučević o sramnoj presudi Andrijani Nešić
vucevic-epa-andrej-cukic.jpg
PolitikaOPASNA NORMALIZACIJA NASILJA: Mržnja blokadera prema "nepoželjnim" novinarima prešla crvene linije
napad na marka.jpg
PolitikaVUČEVIĆ ODBRUSIO ĐILASU: Vučića podržava narod Srbije, dok je on na nivou statističke greške - NAJVEĆI LOPOV GOVORI O POŠTENJU
Miloš Vučević
Politika"BLOKADERSKI NARATIV JE DA NAS TREBA POBITI I PROTERATI" Vučević osudio napad blokadera ispred Skupštine: Pozivam da se hitno prekine sa ovakvim nasiljem
Doček srba sa KIM Kosova SRBI (6).jpeg