Slušaj vest

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, kao po običaju, ima “rešenje za sve”, tvrdeći da je Srbija u sadašnjoj situaciji sa NIS-om zato što vlast, kako kaže, nije poslušala predloge njegove stranke još pre tri godine.

Naime, Đilas je danas izjavio da Srbija "više ne sme da čeka" te da mora odmah da preuzme upravljanje NIS-om, te da treba da se sledi nemački i bugarski model.

On sada ističe da zna kako bi država trebalo da postupi po pitanju NIS-a, podsećajući nas i na situaciju sa Ukrajinom gde je rekao da je Srbija još pre tri godine trebalo da uvede sankcije Rusiji.

Potom je naveo da je država u ovoj situaciji zato što tada niko nije hteo njega da sluša.

- Srbija mora da sledi bugarski ili nemački model, da donese zakon da predstavnik državnog kapitala odlučuje kao da je vlasnik 100 odsto akcija, kao što su Bugari predvideli. Da može da se pokrene postupak prodaje dela vlasništva kompanija. Istina, to Bugari nikad nisu iskoristli. Oni su ovakav zakon doneli pre tri godne. Sad je pitanje da li je ono što je bilo pre tri godine dovoljno, da li je sad dovoljno da izbegnemo katastrofu. A to vam je, kada nećete da uradite ono što morate, i ono što je Stranka slobode i pravde pre tri godine rekla da mora da se uradi, ali naravno niko nas nije slušao i sad su tu posledice - rekao je Đilas.