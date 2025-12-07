Slušaj vest

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut rekao je u Dnevniku RTS-a, povodom sankcija NIS-u, da je situacija pod kontrolom i potpuno stabilna u energetskom sektoru.

"Mi potpuno sigurno kontrolišemo situaciju i situacija u energetskom sektoru je potpuno stabilna u ovom trenutku, ali sa planom da tako bude i u nastavku", rekao je Macut za RTS.

Naveo je da se situacija analizira i da se stalno razgovara u timu sa predsednikom Republike i svim resornim ministarstvima koja su odgovorna.

"Sastajemo se vrlo često i sastajemo se sa predsednikom Republike i sutra ćemo imati nastavak ovog našeg viđanja, gde zapravo analiziramo trenutnu situaciju i pravimo jednu procenu rizika", rekao je Macut i dodao da je angažmanom predsednika države Aleksandra Vučića to svakako ustanovljeno kao jedna konstanta.

Dodao je da se predsednik Vučić angažuje svakodnevno i komunicira sa svim učesnicima u procesu, ističući da to obezbeđuje sigurnost da ćemo svakako izaći iz ove situacije.

"Ukoliko i ne dođe do razrešenja direktno sa trenutnom situacijom, imamo i potencijalno rešenje koje ćemo upotrebiti, ali u trenutku ako se iscrpe sva druga. Prema tome, mi nismo bez izlaza, držimo stvar pod kontrolom, to je jedna vrlo stabilna situacija i ne treba niko da brine oko te budućnosti energijske u Srbiji u ovom trenutku", naveo je premijer Srbije.

Macut je istakao da je snabdevenost trenutno očuvana i da neće biti nestašica.

Ukazao je da postoje određeni rokovi i planovi koji se tiču i transformacije vlasništva i budućnosti NIS-a i čitave te infrastrukture.

"Nije stvar samo u jednoj rafineriji u Pančevu, stvar je i u distributivnim centrima, odnosno distribuciji energenata. Stvar je vrlo kompleksna, to je jedan složeni sistem koji je u jednom smislu trom, ali sa druge strane mora takav da bude i mora da bude pouzdan i siguran. Prema tome, snabdevenost jeste u ovom trenutku potpuno očuvana i mi imamo jedan kontinuitet koji se apsolutno smatra da će do kraja januara u svakom slučaju biti jako dobar, ali i tokom tog perioda do januara mi svakako očekujemo razrešenja ove situacije", naveo je Macut.

Dodao je da Srbija očekuje i licencu od strane OFAC-a, izražavajući nadu da će biti rešenja za trenutnu situaciju sa NIS-om.