Maloletni nasilnici su ga presreli na ulici, udarali ga granama i gađali kamenjem, i sve to su snimali. Jedan dečak je terao Vuka da vrišti u kameru, da priča da je autističan i da je "ćaci". Na kraju, hvatali su ga za međunožje i terali da siđe u reku Ibar.

Vuk je prevremeno rođeno dete koje ima smanjen kapacitet pluća, i nakon preživljenog nasilja je imao gušenja.

Majka dečaka, Marija Radivojević, rekla je da Vuk sada bolje, i da se vratio na treninge vaterpola i folklora. Ipak, dete i dalje ide na terapije kod psihijatra i izbegava da priča o svemu što je preživeo.

- 4. novembra Vuk je izašao napolje da prošeta i da vidi da li ima nekih drugara napolju da ostane sa njima napolju. Nakon 40 minuta mene je nazvao neki momak koji je odbranio Vuka. Rekao mi je da su Vuka neki momci napali, ja sam mislila da su u pitanju neki stariji. Sišla sam pod obalu, zatekla sam sina koji je teško disao, uplašen, nije govorio. Rekao mi je da su šest dečaka bacali na njega petarde, udarali granama, gađali rizlom i terali da vrišti u kameru, da govori da je autističan i da je "ćaci". Koliko god se ovde provlači politika, ja ne želim da budem deo te priče. Ne želim da prolazim kroz političku stranu priče - rekla je Marija Radivojević za Kurir Televiziju.

Marija je naglasila da ne želi da se zlostavljanje njenog sina gleda kroz prizmu politike, i da nije ni blokader ni ćaci, već je u pitanju primer strašnog nasilja nad nemoćnim detetom.

Majka dečaka kaže da radi na tome da se sin vrati u normalan tok i da se druži sa decom.

- Roditelji iz Vukovog razreda su podržali ideju da deca dođu kod njega, da uče i da se druže. Od prvog dana odlazimo na terapije kod dečijeg psihologa, da ne bismo imali posledice i da bi Vuk uspeo da shvati šta se dogodilo, i da to kanališe kako treba. Što se tiče rešenja problema treba da isključimo politiku iz ovoga, da bismo mogli da delujemo i radimo na rešenju problema kao roditelji. Kada bi svako od nas, kao pojedinac i roditelj, rešio problem koji ima u svojoj kući, kada bismo više sa decom razgovarali i radili, ostavili mreže i mobilne telefone, mislim da bismo dosta postigli - rekla je Marija Radojević.

Ona kaže da svako od nas treba da uzme telefon svog deteta, da pogleda pretragu i vide šta njihova deca čitaju i gledaju.

- I da potraže stručnu pomoć, posavetuju se sa nekim. Smatram i da bi zdravstveni centri trebalo da imaju veću podršku što se tiče rada sa decom i savetovanja, da to bude podignuto na neki veći nivo. Da se pomogne i deci i roditeljima. Samo treba raditi sa decom, mnogo, poenta cele priče je u tome. Nekada decu zapustimo iz nekih razloga koji su nam nametnuti. Da li je to posao, besparica, ali mislim da je to velika greška. Trebamo težiti ka tome da ih naučimo pravim vrednostima, da budu dobri ljudi, drugovi, da budu deca - naglasila je ova hrabra majka.

Gnusni komentari

Kaže da je videla razne komentare nakon vesti o maltretiranju njenog sina - od onih koji su je podržavali i zagovarali što oštrije kazne za nasilnike, pa do gnusnih komentara o tome da "ako je ćaci to i zaslužuje".

- Dosta ljudi je, verujem, letimično pogledalo naslov vesti i svašta su pisali u afektu, iako nisam bila u stanju da čitam sve komentare detaljno - naglasila je ona.

Psiholog o maloletnim nasilnicima

Psiholog Branka Radojević kaže da je važno da se utvrdi dijagnoza te dece koja su vršila nasilje nad drugom decom.