Između ostalih, od strane okupljenih učesnika blokirana je raskrsnica na uglu ulica Avijatičarski trg i Glavne u Zemunu. U 12.02 časova, tokom blokade, jedno NN žensko lice je, dok je prolazilo pored okupljenih, izrazilo negodovanje i nezadovoljstvo zbog blokade.

Policijska službenica Policijske stanice Zemun je samoinicijativno i po svojoj proceni pristupila proveri identiteta te ženske osobe, koja je u toku provere izjavila da je narušenog zdravstvenog stanja.

Procena policijske službenice da primeni policijsko ovlašćenje - provera identiteta lica je individualni čin postupajućeg policijskog službenika, nije odraz bilo čijeg naređenja i u suprotnosti je sa profesionalnim smernicama za postupanje prema starijim i bolesnim licima.

Napominjemo da protiv lica nije podneta bilo kakva prijava i da su tvrdnje da je kažnjena neistinite.

Policijska uprava za grad Beograd preduzima mere na utvrđivanju disciplinske odgovornosti u vezi sa postupanjem policijske službenice, kao i neizveštavanjem o događaju od strane policijskih službenika PS Zemun shodno Uputstvu o hitnom izveštavanju i informisanju načelnika PU za grad Beograd i rukovodstva PU.