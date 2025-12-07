Slušaj vest

Mnogi korisnici društvenih mreža su primetili da deluje kao da je pod dejstvom opijata.

Ona je vukla zastavu, čini se u želji da je pocepa, a potom jedan kraj trobojke bacila na zemlju.

Blokaderka skinula srpsku zastavu i bacila je na zemlju Izvor: Kurir

Takođe je provocirala ljude u Ćacilendu, što možete čuti i na snimku.

Ne propustitePolitikaOGLASIO SE MUP, POLICAJKA POZVANA NA DISCIPLINSKU ODGOVORNOST: Utvrđuje se zašto je u Zemunu legitimisala baku s kancerom koja je išla pregled (VIDEO)
legitimisanje baka
PolitikaTEROR KOJI JE ŠOKIRAO SRBIJU - DEČAKA TERALI DA VIČE DA JE "ĆACI" I KRVNIČKI MALTRETIRALI: Ispovest majke mališana iz Kraljeva zaprepastila sve
Marija Radivojević
PolitikaPETAR ĐURIĆ RASPIRUJE MRŽNJU SA BAZENA U DUBAIJU Dok uživa u preskupom hotelu, bez trunke srama novinarima poručuje da su KANALIZACIJA I SEPTIČKA JAMA (VIDEO)
Petar Đurić.jpg
PolitikaOPASNA NORMALIZACIJA NASILJA: Mržnja blokadera prema "nepoželjnim" novinarima prešla crvene linije
napad na marka.jpg