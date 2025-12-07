Sramna scena zabeležena je juče ispred Skupštine kada je jedna blokaderka vukla i bacila srpsku trobojku kod Ćacilenda.
SKANDALOZNA SCENA KOD ĆACILENDA: Blokaderka skinula srpsku zastavu i bacila je na zemlju (VIDEO)
Mnogi korisnici društvenih mreža su primetili da deluje kao da je pod dejstvom opijata.
Ona je vukla zastavu, čini se u želji da je pocepa, a potom jedan kraj trobojke bacila na zemlju.
Takođe je provocirala ljude u Ćacilendu, što možete čuti i na snimku.
