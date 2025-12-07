Slušaj vest

Nakon teksta u Radaru, koji je podigao veliku prašinu među blokaderima, Stevan Filipović je ponovo "opleo" po njima i dolio ulje na vatru.

- Ja ću da se povučem iz aktivizma zato što ne vidim da doprinosim, ne vidim da to što ja radim ima smisla, a mislim da postoji šansa da pobedimo. I onda ako ne doprinosim, ako sam taj jedan usamljeni glas, onda čemu sve to. Mislim da nema previše smisla. Jer aktivizam, kao što znaju svi koji se njime bave, više vam uzima nego što vam daje - kaže on i optužuje blokadere da nisu za dijalog.

- Vidim da postoji zasićenje. Vidim da ne postoji platforma za dijalog, vidim da se komunicira u okvirima koje je nametnuo režim a to su te binarne podele i nemogućnost analiziranja i kritikovanja ili ozbiljne debate - navodi on.

Stefan Filipović, profesor FDU Foto: Screenshot

Podsećamo, Filipović je u tekstu koji je podigao buru u blokaderskoj javnosti napisao da su oni ukopani u jami.

- Da sumiramo - šta ostaje studentima, ako žele da se izvučemo iz jame u koju smo se, svi zajedno, sami ukopali? Istina. Umesto spekulacija i optužbi, studenti koji žele da vide kraj režima - ako su i dalje u većini - moraju da izađu i kažu svoju verziju istine - napisao je Filipović.

Ovaj tekst izazvao je burne reakcije, uključujući i reakciju glumca Milana Marića, koji je optužio Filipovića da je deo onih koji organizovano napadaju "studente".