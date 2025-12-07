Slušaj vest

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas da se u svim razgovorima koje inicira Evropska unija sa zemljama Zapadnog Balkana ukazuje na potrebu da se one integrišu u Uniju, dodajući da je saradnja u regionu važna na tom putu i da je Srbija takvoj saradnji posvećena.

Na pitanje u vezi sa nedavnim samitom u Tirani, te veruje li da će Srbija dobiti "zeleno svetlo“ za otvaranje Klastera 3, Macut je rekao da je to "pitanje svih pitanja“.

- U serijama razgovora koje inicira Evropska unija sa zemljama Zapadnog Balkana, u kojima sam sada već drugi ili treći put učestvovao, provejava potreba da se zemlje Zapadnog Balkana integrišu. U jednom trenutku je bila jako dobra inicijativa, Otvoreni Balkan, koja sada živi samo između Srbije i Severne Makedonije i žao mi je što se ona nije proširila - rekao je Macut.

Premijer je ukazao da je saradnja na Zapadnom Balkanu važna i za EU i Srbija je toj saradnji posvećena.