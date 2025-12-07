Slušaj vest

Narod Srbije dobro zna da država nije igračka i da se ozbiljnost i odgovornost ne smeju dovoditi u pitanje. Zato svakog dana donosimo odluke koje čuvaju kako našu zemlju i građane, tako i stabilnost, bezbednost i budućnost, čak i onda kada је najteže, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirajući nedelju za nama.

- I u danima punim izazova, posvećeni smo zaštiti svih ključnih interesa Srbije. Ozbiljan pristup vođenju države, uz strpljenje i doslednost, ostaje temelj svakog koraka napred. Uz poverenje u snagu države i zajedništvo koje nas je uvek vodilo, Srbija nastavlja da gradi svoju budućnost vredno, marljivo i odlučno, zaključio je Vučić.

