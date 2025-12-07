Slušaj vest

Bivša manekenka Marija Tarlać, htela ne htela, odala je priznanje naporima vlasti, na čelu s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da od države prave zdravo i prospreitetno okruženje za sve građane!

Iako je intenzivno podržavala blokaderske pokušaje da sruše vlast i javno kritikovala Vučića, poznato lice iz modnih krugova napravila je iznenađujući zaokret i postala svojevrsni model promocije uspeha aktuelne vlasti.

Marija Tarlać se pojavila u reklami kompanije Mastercard, u kojoj sa neskrivenim entuzijazmom promoviše restoran "Salon 1905", smešten u zgradi Geozavoda, inače jednom od prvih projekata predsednika Vučića i integralnom delu projekta "Beograd na vodi"! Ona je tako nedvosmisleno pokazala da negativna kritika svega što vlast radi nema nikakvu snagu kada je prazna tirada.

Sve do učešća u kampanji poznate kompanije i promocije projekata koje je iznedrila upravo ova vlast, Marija Tarlać se u javnom prostoru pet godina nije ustručavala da koristi izrazito oštru retoriku, uključujući i podršku ekstremnim verbalnim porukama upućenim predsedniku i njegovim najbližim saradnicima.