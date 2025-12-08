Slušaj vest

Studenti iz blokaderskog pokreta nameravaju da ožive posustale proteste pozivom na skup 28. decembra, na kojem će skupljati potpise za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Bila bi ovo još jedna buntovna akcija blokadera, ali najave iz državnog vrha da će naredna godina biti izborna, uz mogućnost da se uz novi saziv Skupštine zakaže i glasanje za predsednika, čini protest besmislenim jer blokaderi zapravo kucaju na otvorena vrata. Izbora će biti, blokaderi ih traže i za njih postoji samo jedan problem, koji se ne tiče termina za glasanje, a to je volja većinske Srbije, ocenjuju sagovornici Kurira.

Velika nervoza

Politički analitičar Stevica Deđanski podseća za Kurir da za koju nedelju ulazimo u izbornu godinu, te smatra da je protest na samom kraju ove godine samo još jedan pokušaj blokadera da izazovu haos.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

- Nisu uspeli do sada, a pogotovo neće ovog puta. Ovaj njihov poziv na okupljanje pokazuje ponovo sav besmisao njihovog delovanja. Ako hoće izbore, imaće ih vrlo brzo. Neka naprave listu, neka se pojave sa svojim anđelima, Teslom i Pupinom, pa će verovatno pobediti. Ali oni nemaju ništa od toga, zato i kriju to. Njihov najveći problem je volja većinske Srbije. Ono što većinska Srbija misli svi će priznati. Ako oni neće, to je njihov problem, ali da dobiju pobedu bez glasova građana Srbije, to ne može. Oni se obraćaju Toniju Piculi i sličnima, a ne građanima Srbije. Tako će i da prođu - smatra Deđanski.

Pakleni plan: Izbori alibi za nasilan dolazak na vlast! Blokader Milivoj Bešlin, koji tvrdi da su Srbi genocidni, otkrio je zašto blokaderi zapravo traže izbore. - Sve i da izborni dan prođe najmirnije, ja se plašim da ćemo uveče imati dva rezultata i da Vučić neće priznati svoj poraz. Jedni će verovati u jedan, drugi u drugi rezultat. Tada se otvara vrlo opasan prostor da mi jedni druge ubeđujemo na ulici metodama koje više nisu ni pravne ni demokratske u to čiji je izborni rezultat istinit ili nije. To veče kada budu dva rezultata plašim se da bitka mora da se dobije na ulici, jer se vlast obara metodama koje nisu izborne - zapretio je Bešlin, iz čega se zaključuje da su izbori za blokadere samo alibi za nasilan dolazak na vlast!

On ocenjuje da je ovaj protest osuđen na propast jer je ljudima muka od blokada.

- Građani od blokadera nisu dobili ništa osim blokiranja normalnog života! To je grupa ljudi koja ne predstavlja nikoga, a pritom su i nepristojni. Blokaderi ne shvataju da je ključna stvar da se na vlast može doći samo voljom naroda, a da bi došao voljom naroda, moraš da budeš pristojan, moraš da budeš korektan kada se obraćaš, moraš da izađeš s ljudima koji će da te predstavljaju i moraš da izađeš s programom! Oni ništa od toga nemaju, a i dalje žele da budu u vlasti. Sve ovo što sada rade je izraz njihove nervoze - zaključuje Deđanski.

Piramida mržnje

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da je očigledno da svi učesnici opozicionih protesta u Srbiji žive u fiktivnom prostoru.

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

- To je kao neki matriks. Pre svega, više se ne zna zašto i dalje protestuju, a sve ono što isturaju kao vrednosne ciljeve zapravo već godinama postoji u Srbiji, a oni su to godinu dana sistematski i beskrupulozno rušili. Građanski mir su oni srušili, demokratiju, koja je kroz sedam izbornih ciklusa normalno funkcionisala, oni su pretvorili u svetkovine nasilja, počevši od cirkusa u Narodnoj skupštini, paljenja prostorija u kojima su živi ljudi u Valjevu i pucanja u čoveka ispred Skupštine, ubadanja noževima, napadima metalnim štanglama na organe vlasti i najodvratnije torture nad decom, kao što je bilo u Kraljevu pre nekoliko dana. Izgradili su piramidu mržnje, na čiji vrh su stavili mržnju prema Aleksandru Vučiću, u nedostatku zajedničkih političkih ciljeva i pohlepnoj želji da se bez programa domognu vlasti. Odmah ispod Vučića počeli su da mrze jedni druge - objašnjava Kojčić.

Kako naglašava, blokaderi ipak najviše mrze 70 odsto srpskog naroda, koji je prepoznao njihovu moralnu i političku bedu.

- Taj većinski deo srpskog naroda jasno optira miran i prosperitetan život koji mu nudi ova vlast. Ali njihovi sponzori iz inostranstva ne smiruju se u svojoj nameri da sruše Srbiju i pozavade njeno društvo do građanskih sukoba, pa im daju nalog da svakom građaninu ove zemlje presednu i novogodišnji praznici i da ih pretvore u rituale patnje i nesreće - zaključuje Kojčić.