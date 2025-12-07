Slušaj vest

Policijska uprava za grad Beograd ističe da su neistiniti navodi koji su se pojavili u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, a u kojima se tvrdi da su policijski službenici Policijske stanice Palilula, Policijske uprave za grad Beograd, odbili da obezbeđuju prostor Pionirskog parka, gde se održava prijavljeno javno okupljanje.

PU za grad Beograd obaveštava javnost da policijski službenici Policijske stanice Palilula, Policijske uprave za grad Beograd, nisu odbili da obezbeđuju prostor Pionirskog parka, već uredno i u kontinuitetu preduzimaju sve mere i radnje propisane pozitivnopravnim propisima Republike Srbije, te savesno i profesionalno izvršavaju sve službene poslove i zadatke koji proističu iz njihovih ovlašćenja i službenog položaja.

Svi pripadnici PU za grad Beograd ostaju posvećeni zakonitom, profesionalnom i odgovornom obavljanju svih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, kao i zaštiti bezbednosti građana i javnog reda i mira.

