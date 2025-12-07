Slušaj vest

Slučaj pripadnice MUP Srbije koja je legitimisala i ispitivala stariju ženu u Zemunu jer je negodovala zbog postavljenih blokada dok je pokušavala da stigne na zakazanu terapiju, budući da je onkološki pacijent, još jedan je u nizu incidenata koji mogu poslužiti kao pouzdani indikator da se destabilizacija državnih institucija simultano dešava i na ulici i unutar nekih delova sistema!

S obzirom na upozorenja da je u poslednjih više od godinu dana na delu pokušaj rušenja vlasti bez izbora, policija i pravosuđe postaju zone u koje blokaderi žele prodreti i svojim uticajem nagrizati ostale delove sistema, smatraju sagovornici Kurira.

Posle legitimisanja starije žene oštro je reagovala i predsednica Skupštine Ana Brnabić, ocenivši da se time "maltretiraju građani", dok istovremeno, kako je istakla, oni koji su nelegalno blokirali ulicu ostaju bez ikakvih posledica!

- Pitanje za onaj deo policije koji je još u službi blokadera: a šta je ova baka zgrešila da je legitimišete? Želela da prođe, da stigne na kontrolu? Kriva je što je onkološki bolesnik koga neko na pravdi boga maltretira? A zašto nisu legitimisani ovi koji su, suprotno svim zakonima i osnovnom javnom redu, blokirali ulicu i onemogućili slobodu kretanja ljudi. Ponovo se pokazuje: samo zahvaljujući mudrosti i strpljenju Aleksandra Vučića, blokaderi su poraženi jer, istina je, mnogi su ih u MUP podržavali! Kao što je istina da su mnogi slobodni, pristojni građani želeli da država poštuje vladavinu prava i primeni iste metode kakve bi se primenile u Francuskoj, Nemačkoj, Holandiji ili Belgiji. A to bi u tom trenutku dovelo do građanskog rata... Neverovatno je da smo sačuvali mir i to je najveći uspeh predsednika Vučića i većinske Srbije u ovoj teškoj godini - poručila je Brnabićeva na platformi Iks.

MUP Srbije: Nije podneta nikakva prijava Policijska uprava za grad Beograd saopštila je da je 5. decembra od strane okupljenih učesnika bila blokirana raskrsnica na uglu Avijatičarskog trga i Glavne ulice u Zemunu. - U 12.02 sati, tokom blokada, NN ženska osoba je, dok je prolazila pored okupljenih, izrazila negodovanje i nezadovoljstvo zbog blokade. Policijska službenica Policijske stanice Zemun je samoinicijativno i po svojoj proceni pristupila proveri identiteta te ženske osobe, koja je u toku provere izjavila da je narušenog zdravstvenog stanja. Procena policijske službenice da pristupi proveri identiteta je individualni čin postupajućeg policijskog službenika, nije odraz bilo čijeg naređenja i u suprotnosti je s profesionalnim smernicama za postupanje prema starijim i bolesnim licima. Napominjemo da protiv legitimisane ženske osobe nije podneta nikakva prijava i da su tvrdnje da je kažnjena neistinite! Policijska uprava za grad Beograd preduzima mere na utvrđivanju disciplinske odgovornosti u vezi s postupanjem policijske službenice - saopšteno je iz policije.

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da u poslednjim nedeljama vidimo niz incidenata i pokušaja da se država destabilizuje preko institucija!

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

- Takvi pokušaji nisu novi, ali postaju vidljiviji onog trenutka kada je jasno da protesti i blokade gube energiju i podršku građana. Kada izostane realna podrška na terenu, pojedini akteri pribegavaju strategiji stvaranja unutrašnjih tenzija, bilo pritiskom na pravosuđe, bilo pokušajima kompromitovanja pojedinaca iz policije. Međutim, važno je naglasiti da institucije države funkcionišu i da svaki takav slučaj vrlo brzo bude razjašnjen i, što je najvažnije, država normalno funkcioniše - naglašava Barac.

Govoreći o motivima takvog razarajućeg delovanja, on smatra da oni koji pribegavaju ovakvim metodama najčešće to rade iz političke nemoći.

- Jer kada se jasno vidi da većina građana želi stabilnost, onda se pokušava proizvesti utisak haosa iznutra. Ipak, ti pokušaji ne menjaju činjenicu da je institucionalni okvir stabilan i da većina zaposlenih u državnim organima profesionalno obavlja svoj posao. Zato smatram da je najvažnije da se svaki incident ispita, ali i da javnost bude svesna da se pojedinačni slučajevi često koriste u političke svrhe kako bi se stvorila slika široke destabilizacije, koja zapravo ne postoji - objašnjava Barac.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost ocenio je za Kurir da se u proteklih godinu dana država suočava s pokušajima da se sruši svim nelegitimnim metodama, a da je rovarenje iznutra deo tog procesa.

Nebojša Obrknežev u studiju Kurir televizije prilikom gostovanja u emisiji Usijanje Foto: Kurir Televizija

- Blokaderi su se na neki način uvukli i u pravosuđe, odnosno i u tužilaštvo, i u sudstvo, i u policiju, ali hvala bogu, to su uradili u određenim malim delovima tih institucija. Oni zapravo pokušavaju da deluju institucionalno, ali to je samo privid, a ulica im je samo podrška. Kome god je dosad ulica bila podrška u smislu da se vrši pritisak na samo sudstvo, tužilaštvo i na sve ostale institucije, nije se dobro proveo. Takvim pokušajima ne može da se sruši legitimna i legalno izabrana vlast. Proces s Nikolom Selakovićem je samo jedan u nizu udara čiji je pravi cilj predsednik Aleksandar Vučić. Jasno je svima da bi bilo ko bio na istoj giljotini kao Selaković ako preko toga može da se udari na Vučića. I situacija s policajkom u Zemunu koja žmuri na nelegalne blokade, a zaustavlja baku koja govori da je onkološki pacijent, bacanje na pod srpske zastave kod ćacilenda i sve što rade blokaderi pokazuje nam njihovo pravo lice - zaključuje Obrknežev.