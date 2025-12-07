Slušaj vest

"Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je kriv za sve", mantra je opozicije i blokadera koju slušamo već toliko dugo da je postala prva fraza koju se očekuje da kažete kako bi vas primili u svoj "elitni" deo Srbije, onaj koji za manir ima samo nasilje - jer se njima sa tom frazom o Vučićevoj krivici sve i počinje i završava!

Naime, Vučić je, ako je suditi po izjavama koje dolaze kako iz Srbije, tako i iz regiona, kriv za ama baš sve, kako nalaže blokaderska "logika", pa bi, čini se, to mogao da bude i dobar naziv blokaderske liste za naredne izbore koje traže, a mole se Bogu da ih ne bude!

Za šta je sve kriv Vučić prema ovoj logici? Od sarajevskog safarija, preko zločinačke akcije Oluja, zagađenja vazduha, Mijatove prečkepa sve do toga kakvo je vreme napolju!

Da, dobro ste pročitali! Vučić je kriv za apsolutno sve u Srbiji i regionu - jer kako može da danas ne pada kiša, a juče je bila superćelijska oluja. Neverovatno, zar ne. 

Na listu apsurda može da se doda da se krivi za nasilje u Zaječaru, za Rezoluciju EP o Srbiji, jer je kriv "što je opoziciji da izbore koje su oni tražili", za represiju i nesigurnost u društvu... do citiranja blokadera "normalno je da je on kriv". 

Aktuelna situacija sa NIS-om, koji je na udaru američkih sankcija zbog većinskog ruskog vlasništva, dala je šlagvort blokaderima da Vučiću pripišu krivicu i za prodaju Naftne industrije Srbije iz 2008. godine!

Da nije tužno bilo bi smešno, a smejaćemo se još - jer izgleda da blokaderski narativ o Vučiću koji je kriv za sve neće zaustaviti nijedna prečka!

Uostalom, pogledajte u nastavku za šta je sve kriv Aleksandar Vučić - za sve!

Blokaderima je Vučić kriv za sve Izvor: Kurir

Kurir.rs

