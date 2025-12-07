Slušaj vest

"Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je kriv za sve", mantra je opozicije i blokadera koju slušamo već toliko dugo da je postala prva fraza koju se očekuje da kažete kako bi vas primili u svoj "elitni" deo Srbije, onaj koji za manir ima samo nasilje - jer se njima sa tom frazom o Vučićevoj krivici sve i počinje i završava!

Naime, Vučić je, ako je suditi po izjavama koje dolaze kako iz Srbije, tako i iz regiona, kriv za ama baš sve, kako nalaže blokaderska "logika", pa bi, čini se, to mogao da bude i dobar naziv blokaderske liste za naredne izbore koje traže, a mole se Bogu da ih ne bude!

Za šta je sve kriv Vučić prema ovoj logici? Od sarajevskog safarija, preko zločinačke akcije Oluja, zagađenja vazduha, Mijatove prečke — pa sve do toga kakvo je vreme napolju!

Da, dobro ste pročitali! Vučić je kriv za apsolutno sve u Srbiji i regionu - jer kako može da danas ne pada kiša, a juče je bila superćelijska oluja. Neverovatno, zar ne.

Na listu apsurda može da se doda da se krivi za nasilje u Zaječaru, za Rezoluciju EP o Srbiji, jer je kriv "što je opoziciji da izbore koje su oni tražili", za represiju i nesigurnost u društvu... do citiranja blokadera "normalno je da je on kriv".

Aktuelna situacija sa NIS-om, koji je na udaru američkih sankcija zbog većinskog ruskog vlasništva, dala je šlagvort blokaderima da Vučiću pripišu krivicu i za prodaju Naftne industrije Srbije iz 2008. godine!

Da nije tužno bilo bi smešno, a smejaćemo se još - jer izgleda da blokaderski narativ o Vučiću koji je kriv za sve neće zaustaviti nijedna prečka!

Uostalom, pogledajte u nastavku za šta je sve kriv Aleksandar Vučić - za sve!

Blokaderima je Vučić kriv za sve Izvor: Kurir