Slušaj vest

U potpunosti su neistinite informacije objavljene na glavnoj stranici internet portala kurir.rs pod naslovom ”Dolovac obmanula javnost u Srbiji? Sajt Eurodžasta ne potvrđuje njena haška saopštenja”.

Navedenim tekstom navodno se postavlja pitanje, a u stvari se javnosti nameće lažna dilema tj. tvrdnja da Vrhovni javni tužilac nije bila prisutna u sedištu Eurodžasta u Hagu, Kraljevina Holandija, prilikom potpisivanja Zajedničke deklaracije javnih tužilaštava Bolivije, Brazila, Čilea, Kolumbije, Kostarike, Dominikanske Republike, Ekvadora, Paname, Paragvaja, Perua, Urugvaja, Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Albanije i Koledža Eurodžasta, kao i šest bilateralnih sporazuma između Vrhovnog javnog tužilaštva Republike Srbije i Generalnih javnih tužilaštva Kolumbije, Dominikanske Republike, Brazila, Čilea, Paragvaja i Urugvaja.

Naime, na naslovnoj stranici internet portala Eurodžasta kao udarna vest stoji tekst pod naslovom ”Pedeset nadležnosti, jedan cilj: Eurodžast vodi borbu protiv organizovanog kriminala”, u kome se u trećem pasusu jasno navodi da je Srbija bila prisutna na događaju, dok se u šestom pasusu navodi da su vođe delegacija potpisale Zajedničku deklaraciju. Daljim praćenjem teksta moguće je izvršiti uvid u samu deklaraciju gde je Srbija u naslovu jasno navedena kao zemlja učesnica, dok se u prvom pasusu jasno navodi i javno tužilaštvo Republike Srbije.

S obzirom da Republika Srbija još uvek nije članica Evropske unije, ona nije ni mogla biti spomenuta u okviru teksta koji se bavi sklapanjem daljih sporazuma između Eurodžasta i zemalja Latinske Amerike, na koji sporazum ukazuje tekst na internet portalu ”kurir.rs”.