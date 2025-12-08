Slušaj vest

Saopštenje Vrhovnog javnog tužilaštva (VJT) u kom preti tužbom Kuriru predstavlja nezapamćen anticivilizacijski, antidemokratski i antievropski pritisak na medije. Naime, tužiteljka Zagorka Dolovac je krijući se iza Odeljenja za odnose sa javnošću VJT redakciji i izdavaču zapretila tužbom jer smo kritički i u javnom interesu analizirali njenu posetu Evrodžastu u Holandiji i saopštenja koja je VJT tim povodom objavilo.

Analizom njenih i saopštenja Evrodžasta, Kurir je javno otvorio pitanje da li je Dolovac potpisala međunarodne sporazume, kako se to navodi u saopštenjima VJT. Kurir je u svom tekstu pravilno naveo da je Srbija potpisala zajedničku Deklaraciju, koju u svojim saopštenjim iz Haga Dolovac nije ni pomenula.

Na sajtu Evrodžasta, naime, ne pominje se informacija da je VJT potpisalo bilo kakav međunarodni sporazum na koji se u svojih "haškim" saopštenjima poziva Dolovac. Postoji jedino informacija da su potpisani samo određeni memorandumi o razumevanju, ne i sporazumi, između tužilaštava različitih država, ali se ne pominje između kojih, niti kakav je karakter tih memoranduma.

- Zagorka Dolovac, saopštenjima koja sadrže neprecizne i zbunjujuće informacije, pokušava da posetu Holandiji i Evrodžastu podigne na viši nivo i sebe predstavi uticajnijom nego što zaista jeste. Na ovaj način želi da izvrši uticaj na kolege i prikaže da ima veću moć i podršku iz inostranstva pred ključne izbore u tužilačkoj organizaciji - kaže izvor Kurira iz vrha srpskog pravosuđa i dodaje da je očigledno da je za skupljanje poena pokušala da iskoristi posetu Evrodžastu.

Prema rečima izvora, upravo to što je naša redakcija pokušala da ukaže na nelogičnosti i nedoslednosti u izveštavanju o tome šta se dogodilo tokom posete Dolovac Holandiji, dovelo je do njene neprimerene reakcije.

- Očekujte osvetu. Jasno je pred svedocima poručila da će se osvetiti - prenosi naš izvor.

Inače, Kurir je objavio odgovor VJT, poštujući pravo svakog na demanti i doprinoseći diskusiji na teme od javnog značaja, iako smatramo da po Zakonu to nismo bili dužni.

Tekst koji smo objavili odnosi se na postupanje Zagorke Dolovac, a ne Vrhovnog tužilaštva, koje nam se obratilo. Autor saopštenja, iza kog verujemo da stoji Zagorka Dolovac nije se čak ni potpisao.

Kao autor saopštenja navodi se samo Odeljenje za odnose sa javnošću VJT, bez imena potpisnika i potpisa, što je po zakonu obavezan element zahteva za demanti. Utisak nam je da se Zagorka Dolovac na ovaj način sakrila iza institucije Vrhovnog javnog tužilaštva i iskoristila je.

Postavlja se pitanje da li je ovaj važan element saopštenja izostavljen zbog neznanja, ili zbog toga što potpisnik nije smeo da ga potpiše.

Kurir je otvaranjem ove teme doprineo ispunjenju javnog interesa jer je VJT tek iz trećeg javnog obraćanja, ali opet delimično, objasnilo šta je potpisano u Hagu.

Kurir će kao i do sada nastaviti da podržava borbu protiv svih vidova kriminala i korupcije. Naši novinari su često bili na udaru kriminalaca, prećeno im je više puta, i najmanje smo očekivali da budemo napadnuti od strane tužilaštva. Kurir će nastaviti borbu protiv kriminalaca i svih onih koji sa njima sarađuju, bez bez obzira na to gde rade.