Slušaj vest

Centralna izborna komisija (CIK) privremenih prištinskih institucija odredila je žrebom redosled stranaka na glasačkom listiću za izbore 28. decembra, a Srpska lista, najjača srpska stranka na KiM, biće pod brojem 127.

Pod brojem 121 biće Kosovski savez, a Za Slobodu Pravdu i Opstanak pod brojem 134.

Samoopredeljenje će biti pod brojem 116, Demokratski savez Kosova 123, Alijansa za budućnost Kosova 129, a Demokratska partija Kosova pod brojem 130.

Na izborima će učestvovati 24 politička subjekta, od kojih 18 partija, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat. Rok za političke subjekte da dostave liste kandidata za poslanike za izbore za skupštinu privremenih prištinskih institucija istekao je u ponoć. 

Vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija biće održani 28. decembra, pošto nakon izbora 9. februara nije formirana vlada. Izborna kampanja počeće 17. decembra.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaPETKOVIĆ U RAŠKI SA PREDSTAVNICIMA SRPSKE LISTE: Vraćanje srpskih opština na severu i jačanje onih na jugu važni za opstanak Srba
Petar Petković
SRBI NA KIM"SRBIJA, POBEDA": Građani Severne Mitrovice srpskim zastavama dočekali gradonačelnika Radojevića (VIDEO)
viber_image_2025-12-05_12-22-27-294.jpg
PolitikaSRPSKA LISTA PREUZELA VLAST U ČETIRI OPŠTINE NA SEVERU KiM: Promene su već počele, vreme je da se zatvori tamno poglavlje
severna mitrovica.jpg
PolitikaSAZRELO ZA ODLAZAK S VLASTI! PANIKA U PRIŠTINI: Kurti u Predstavničkom domu SAD označen kao glavni problem, strah da će biti na američkoj crnoj listi (VIDEO)
Aljbin Kurti Bela Kuća.jpg
PolitikaKURTI KUPUJE "BLEK HOK", A NEMA GRADSKI PREVOZ! Analitičari za Kurir: KFOR jedina kočnica za sada, ali dugoročno lažni premijer stvara opasnu armiju tzv. Kosova
kurti facebook.jpg