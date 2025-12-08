SRPSKA LISTA POD BROJEM 127! Žrebom utvrđen redosled stranaka na glasačkom listiću za izbore 28. decembra
Centralna izborna komisija (CIK) privremenih prištinskih institucija odredila je žrebom redosled stranaka na glasačkom listiću za izbore 28. decembra, a Srpska lista, najjača srpska stranka na KiM, biće pod brojem 127.
Pod brojem 121 biće Kosovski savez, a Za Slobodu Pravdu i Opstanak pod brojem 134.
Samoopredeljenje će biti pod brojem 116, Demokratski savez Kosova 123, Alijansa za budućnost Kosova 129, a Demokratska partija Kosova pod brojem 130.
Na izborima će učestvovati 24 politička subjekta, od kojih 18 partija, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat. Rok za političke subjekte da dostave liste kandidata za poslanike za izbore za skupštinu privremenih prištinskih institucija istekao je u ponoć.
Vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija biće održani 28. decembra, pošto nakon izbora 9. februara nije formirana vlada. Izborna kampanja počeće 17. decembra.
Kurir Politika