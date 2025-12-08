Slušaj vest

Centralna izborna komisija (CIK) privremenih prištinskih institucija odredila je žrebom redosled stranaka na glasačkom listiću za izbore 28. decembra, a Srpska lista, najjača srpska stranka na KiM, biće pod brojem 127.

Pod brojem 121 biće Kosovski savez, a Za Slobodu Pravdu i Opstanak pod brojem 134.

Samoopredeljenje će biti pod brojem 116, Demokratski savez Kosova 123, Alijansa za budućnost Kosova 129, a Demokratska partija Kosova pod brojem 130.

Na izborima će učestvovati 24 politička subjekta, od kojih 18 partija, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat. Rok za političke subjekte da dostave liste kandidata za poslanike za izbore za skupštinu privremenih prištinskih institucija istekao je u ponoć.

Vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija biće održani 28. decembra, pošto nakon izbora 9. februara nije formirana vlada. Izborna kampanja počeće 17. decembra.