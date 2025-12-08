Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.
VUČIĆ SE SASTAO SA TIMOVIMA ZA ENERGETSKU STABILNOST: Ceo državni vrh na razgovoru u Predsedništvu
Sastanku, pored predsednika Vučića, prisustvuje premijer Đuro Macut, ministar finansija Siniša Mali, ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović, šef diplomatije Marko Đurić, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, i drugi zvaničnici.
Predsednik Aleksandar Vučić sa timovima za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje 8. 12. Foto: BoBa Nikolić
Sastanak je počeo u 11.15 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Prethodni sastanak sa energetskim timovima održan je 2. decembra.
Predsednik Vučić je tada, 2. februara, rekao da će država, na sopstveni rizik, obezbediti platni promet za Naftnu industriju Srbije (NIS) do kraja prošle sedmice.
