Slušaj vest

Sastanku, pored predsednika Vučića, prisustvuje premijer Đuro Macut, ministar finansija Siniša Mali, ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović, šef diplomatije Marko Đurić, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, i drugi zvaničnici.

Predsednik Aleksandar Vučić sa timovima za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje 8. 12. Foto: BoBa Nikolić

Sastanak je počeo u 11.15 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Prethodni sastanak sa energetskim timovima održan je 2. decembra.

Predsednik Vučić je tada, 2. februara, rekao da će država, na sopstveni rizik, obezbediti platni promet za Naftnu industriju Srbije (NIS) do kraja prošle sedmice.

Ne propustitePolitika"NAROD SRBIJE DOBRO ZNA DA DRŽAVA NIJE IGRAČKA" Snažna poruka predsednika Vučića: I u danima punim izazova, posvećeni smo zaštiti svih ključnih interesa Srbije
Screenshot 2025-12-07 135409.png
Politika"SLEDEĆA GODINA ĆE BITI NAJBOLJA U NAŠOJ ISTORIJI! LJUDI DA NE BRINU" Vučić o sankcijama NIS-u, gasu, izazovima, presudi Andrijani Nešić: To je opasan presedan!
collage.jpg
Politika"EVO NAS NA PUTU DO EKSPA" Vučić za volanom: Očekujem velike uspehe i potpuno promenjeno lice Srbije! U januaru krećemo s Prirodnjačkim muzejom i akvarijumom
Screenshot 2025-12-04 121809.jpg
PolitikaJA SAM PONOSAN NA NAŠU DRŽAVU! Vučić: 55 dana da nam kap nafte nije stigla kroz naftovod, a vi i dalje nemate nijedan problem
Screenshot 2025-12-04 183843.png