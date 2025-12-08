Slušaj vest

Ispred Palate pravde u Savskoj ulici na Savskom vencu danas su se okupili blokaderi kako bi pružili podršku kolegama uhapšenim nakon Vidovdanskih demonstracija ove godine zbog planiranja dela protiv ustavnog uređenja.

Međutim, taj skup je ličio na sve, samo ne na protest, jer ih je ispred bilo taman toliko da slučajni prolaznik pomisli da je u pitanju standardni ponedeljak i gužva u Palati pravde ili da je eventualno na programu neko javnosti zanimljivo suđenje.

Zapravo, nekoliko desetina blokadera došlo je ispred očekivajući veću podršku s obzirom na to da su prethodnih dana pozivali narod da im se pridruži uz dramatične najave na zvaničnim nalozima, a prednjačio je profil na "X" "Studenata u blokadi".

 "Pozivamo sve da dođu ispred Palate pravde, da solidarno i hrabro stanemo uz naše kolege, za pravdu", napisali su, između ostalog, takozvani studenti u blokadi bez ikakvog srama iako su tog dana ostavili haos na ulicama Beogradapropagirali nasilje i brutalno napadali policiju.  

Međutim, još jednom je dokazano da pucaju po svim šavovima, te da gube podršku koju su imali i da ih više niko ne sluša niti se odaziva njihovim pozivima, pa su tako danas upisali još jedan neuspeli pokušaj da ožive proteste.

Kurir Politika/Informer

