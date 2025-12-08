Slušaj vest

- Razgovarali smo o svim ključnim pitanjima vezanim za energetsku stabilnost zemlje. Dobio sam detaljan izveštaj o stanju rezervi, a razmotrili smo i više različitih scenarija za zaštitu interesa naše zemlje, građana i privrede, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka s timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

- Ponovio sam da tekući 0izazovi zahtevaju punu pažnju svih institucija i odgovornih pojedinaca, od kojih očekujem maksimalne napore u smislu ublažavanja posledica sankcija, pri čemu sam istakao značaj brzih i blagovremenih intervencija države i koordinisanog odgovora na tekuće izazove.

OBRAĆA SE DUBRAVKA ĐEDOVIĆ NAKON SASTANKA SA VUČIĆEM: Situacija u naftnom sektoru sve složenija

Predsednik Aleksandar Vučić sa timovima za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje 8. 12. Foto: BoBa Nikolić

- Posebno sam naglasio da je od ključnog značaja da građani budu redovno informisani, kao i da ne brinu, jer su preduzeti svi nužni koraci u cilju održanja rada najvažnijih sistema snabdevanja gasom i naftnim derivatima.

- Podrška građana i odgovorno ponašanje svakog od nas od presudnog su značaja za nalaženje održivog rešenja koje će garantovati dalju stabilnost u oblasti snabdevanja ključnim energentima, zaključio je predsednik. 

 Kurir.rs

Ne propustitePolitikaUŽIVO OBRAĆA SE DUBRAVKA ĐEDOVIĆ NAKON SASTANKA SA VUČIĆEM: Situacija u naftnom sektoru sve složenija
Dubravka Đedović Handanović (1).png
PolitikaSAČUVALI SMO MIR ZAHVALJUJUĆI MUDROJ POLITICI VUČIĆA Brnabić: Pošto je sve politika, onda su na kraju počele političke borbe među njima i obračuni za vlast
Ana Brnabić
Politika"NAROD SRBIJE DOBRO ZNA DA DRŽAVA NIJE IGRAČKA" Snažna poruka predsednika Vučića: I u danima punim izazova, posvećeni smo zaštiti svih ključnih interesa Srbije
Screenshot 2025-12-07 135409.png
Politika"NE POSTOJI STVAR U SRBIJI ZA KOJU VUČIĆ NIJE KRIV!" Blokaderska sumanuta logika nema granica - predsednik im čak krivac i kad PADA i kad NE PADA kiša! (VIDEO)
Aleksandar Vučić
PolitikaŠOK UŽIVO NA N1! ILIĆ ODAO PRIZNANJE VUČIĆU Opravdano govori da će sledeća godina biti jedna od najboljih u istoriji Srbije! Zbog EXPO-a će značajno porasti BDP
Vujo Ilić