Srpska lista predala je danas centralnoj izbornoj komisiji (CIK) listu kandidata za vanredne izbore za skupštinu u Prištini koji će biti održani 28. decembra. Nosilac liste je predsednik stranke dr Zlatan Elek, a na listi su 33 kandidata.

''Tim čine 33 kandidata - ostvareni na porodičnom i profesionalnom planu, ljudi od ugleda i znanja, koji uživaju poštovanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Zajedno odgovorno, jedinstveno i u interesu našeg naroda", navedeno je objavi Srpske liste na Instagramu.

Na listi su ugledni doktori, profesori, lekari, dekani fakulteta. Osim Eleka, na listi su dr Igor Simić, predsednica suda u ostavci Ljiljana Stefanović, Slavko Simić, Srđan Popović.

Tu su i hirurg iz Leposavića dr Zvonko Radosavljević, predsednica Unije žena Srpske liste Slađana Rašić, dekanka Ekonomskog fakulteta dr Tanja Vujović, direktorka Doma zdravlja u Gračanici Mirjana Dimitrijević, prodekanka na Tehničkom fakultetu dr Ružica Božović, prodekan za nastavu na Ekonomskom fakultetu dr Srđan Milosavljević.

Listu čine i Verica Ćeranić, Branislav Nikolić, Milan Kostić, Miljana Nikolić, Nemanja Biševac, Milan Joksimović, Stefan Kovačević, Nemanja Jakšić, Ivica Cenić, Marko Arsić, Jelena Mitrović, Milan Aritonović, Mirjana Dimitrijević, Srećko Todorović, Nenad Radenković, Miloš Lazić, Aleksandra Đekić, Darko Kolašinac, Jovan Mirković, Jasmina Savić, Miroslav Filipović, Ljiljana Popović, Milo Stevanović.

Vanredni izbori biće održani 28. decembra, pošto nakon izbora 9. februara nije formirana vlada, a rok za političke subjekte da dostave liste kandidata za poslanike istekao je u ponoć.