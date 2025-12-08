Slušaj vest

Lider naprednjaka i svetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević komentarisao je napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji dolaze iz Hrvatske, poručujući da je hrvatski novinar Domagoj Margetić "patološki lažov" i da napada decu predsednika Vučića "jer Srbija napreduje i pobeđuje zahvaljujući Vučiću".

"Dokle više ide ludilo raznih idiota koji su zaposeli deo javnog prostora i ne prestaju sa dehumanizacijom predsednika Aleksandra Vučića i njegove dece i brata Andreja? To je sve deo planirane i dobro osmišljene kampanje u kojoj se svakodnevno “serviraju” laži po tajkunskim medijima i portalima širom regiona, kako bi da se desi nešto predsedniku i njegovoj porodici rekli kako je to normalno jer je on kriminalac ubica. To im je plan. I za njegovo ostvarenje regrutuju najgore", napisao je Vučević u objavi na Iksu i dodao:

"Domagoj Margetić je patološki lažov. Nema te ustanove koja njemu može da pomogne, ali oni koji puštaju tako bolesnog čoveka da širi notorne laži. Prvo je napadao Milicu, a sad mu je meta Danilo. Zašto? Zato što njihovom ocu ne mogu ništa! Zato što ne mogu da ga pobede! Zato što je jači, bolji, pošteniji i veći patriota svih njih zajedno. Zato što Srbija pobeđuje zahvaljujući Aleksandru Vučiću", poručio je lider SNS.

