Slušaj vest

Višemesečne blokade fakulteta u Srbiji, koje su najviše pogodile akademce ali i univerzitetske profesore, ponovo prizivaju pojedinci, i to oni koji su najviše i uticali na sam tok nezakonitih blokada - politički obojeni univerzitetski profesori!

Jedan od njih - Nebojša Romčević, dramaturg, profesor Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu i jedan od potpisnika Proglasa - ponovo u blokadama vidi "rešenje" za situaciju na Državnom univerzitetu Novi Pazar (DUNP), koji je i dalje u blokadi.

"Jedini način spasa DUNP-a je ponovna obustava rada na svim univerzitetima u Srbiji. Svi za jednoga, jedan za svi....", glasi Romčevićev tvit na Iksu.

Koliko je poziv profesora Romčevića "uspeo" može se videti i po reakcijama na njegov tvit, a ovo su neki od komentara:

- Ja bih im ipak preporučio da odblokiraju fakultet i počnu da rade.

- I da studenti izgube godinu, aj saberi se

- Naravno! Blokada do konačne propasti!!

- Ovoga puta nisam sigurna da je to način

- Nova blokada fakulteta bi dovela do samouništenje univerziteta i studentskog pokreta. Bili smo 9 meseci u blokadi, dosta je bilo.

Državni univerzitet u Novom Pazaru (DUNP) i dalje je u fizičkoj blokadi, na njemu se nastava i dalje ne odvija, a studenti sa DUNP među poslednjima su ušli u blokadu - 26. januara ove godine.

Rektorski kolegijum jedva puta pozvao studente na prekid blokade, dok je plenum DUNP u međuvremenu izglasao nepoverenje aktuelnoj rektorki Zani Dolićanin.

Blokaderska diskriminacija rektorke

Interesantno je da je nezvanični vođa protesta i blokada univerziteta u Novom Pazaru student blokader sa drugog fakulteta - Fakulteta političkih nauka u Beogradu Davud Delimeđac. On je u svom rodnom gradu bio i letos, tokom jula meseca kada su izbili sukobi na fakultetu, tokom kojih su povređena tri radnika univerziteta, a jedan policajac pogođen flašom u glavu.

Delimeđac tada nije osudio nasilje blokadera, a danas je na svom Instagramu podelio objavu u kojoj se omalovažava, vređa i diskriminiše rektorka Zana Dolićanin.

"Ofucana vreća holestrola, šejtanov službenik, sluga SNS bande, ljupka dama naočite građe" - uvrede su upućene u ovom postu koji je student blokader sa FPN Davud Delimeđac podelio na Instagramu.

Sramna objava Davuda Delimeđca o rektorki DUNP Foto: Printscreen Instagram