- Razgovarali smo o najvažnijim pitanjima koja se tiču zaštite naših građana i privrede.

Predstavljeni su nam detaljni podaci o stanju rezervi i merama koje država preduzima kako bi obezbedila sigurno i stabilno snabdevanje ključnim energentima. Podržavam odlučan i koordinisan pristup, jer samo tako možemo ublažiti posledice tekućih izazova.

Građani mogu biti mirni. Država radi odgovorno, blagovremeno i u njihovom najboljem interesu - piše na zvaničnom nalogu ministarke Milice Đurđević Stamenkovski.

