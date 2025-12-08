Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je bila na sastanku sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i timovima zaduženim za energetsku stabilnost.
GRAĐANI MOGU BITI MIRNI, DRŽAVA RADI ODGOVORNO I U NJIHOVOM INTERESU: Ministarka Stamenkovski na sastanku sa predsednikom i timovima za energetsku stabilnost
- Razgovarali smo o najvažnijim pitanjima koja se tiču zaštite naših građana i privrede.
Predstavljeni su nam detaljni podaci o stanju rezervi i merama koje država preduzima kako bi obezbedila sigurno i stabilno snabdevanje ključnim energentima. Podržavam odlučan i koordinisan pristup, jer samo tako možemo ublažiti posledice tekućih izazova.
Građani mogu biti mirni. Država radi odgovorno, blagovremeno i u njihovom najboljem interesu - piše na zvaničnom nalogu ministarke Milice Đurđević Stamenkovski.
