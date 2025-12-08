Slušaj vest

Potpredsednica Vlada Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da su svašta izmišljali i lagali o predsedniku Srbije i njegovim najbližima, ali da ga, kako je rekla, nijednom nisu slomili niti pokolebali u borbi za Srbiju pa neće ni Domagoj Margetić svojim lažima.

“Kada ne možete da ga pobedite, onda udarate lažima, pretnjama i vodite svakodnevnu kampanju dehumanizacije predsednika Aleksandra Vučića, njegove dece i porodice. To je logika ovih bolesnika, raznih interesnih grupa u sprezi sa opozicinarima, blokaderima i tajkunskim medijima širom regiona. Predstavljaju da je za sve kriv predsednik Vučić, od toga zašto pada kiša do izmišljenih kriminalnih afera i nekih 'safarija' iz ratova 99-tih”, navela je Mesarović na Instagramu.

Mesarović je istakla da Vučiću imputiraju lažne krivice kako bi sutra, da se nešto desi njegovoj porodici ili njemu, rekli da je to normalno, jer je, po njima, on kriminalac i ubica.

"To je njihov plan, ali neće im proći. Dosta više laži! Dosta više opskurnih likova poput Domagoja Margetića, jednog patološkog i profesionalnog lažova, koji je opsednut predsednikom Vučićem i bolesno mrzi sve što ima veze sa njim. Zbog takve patološke mržnje na udaru su i predsednikova deca i brat. Za šta su oni krivi?! Tim bolesnicima su krivi samo zato što nose časno prezime Vučić i što su porodica čoveka koji celog sebe daje svom narodu i svojoj otadžbini Srbiji!", rekla je Mesarović.

Ministarka je navela da nema šta do sada nisu izmislili i slagali o predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovim najbližima i ni jednom ga nisu slomili, niti pokolebali u borbi za Srbiju, pa neće ni sad.

“Podrška našem predsedniku Aleksandru Vučiću“, rekla je Mesarović.

Mesarović je tako reagovala na gostovanje Margetića u jednom podkastu u kome je izneo tvrdnju da je sin predsednika, Danilo "spona i koordinator između predsednika Vučića i kriminalnih krugova".