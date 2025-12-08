NEVEROVATAN PODVIG! SRBIJA VEĆ 60 DANA BEZ KAPI NAFTE - GRAĐANI TO NISU NI OSETILI! Država pripremljena ušla u najgori scenario, sve drži pod kontrolom
Danas se navršava punih 60 dana otkako kroz Jadranski naftovod (JANAF) nije isporučena nijedna kap sirove nafte Srbiji, usled američkih sankcija koje pogađaju NIS. Uprkos tome, građani u svakodnevnom životu gotovo da nisu osetili posledice, zahvaljujući blagovremenoj pripremi države i značajnom uvećanju rezervi u protekle tri godine - čak za blizu 60 odsto.
Državne zalihe i dalje su stabilne, što je potvrđeno i na današnjem sastanku u Predsedništvu Srbije, kojem je prisustvovao predsednik Aleksandar Vučić zajedno sa timovima zaduženim za energetsku bezbednost zemlje.
"Dobio sam detaljan izveštaj o stanju rezervi i razmotrili smo više scenarija za zaštitu interesa građana i privrede. Važno je da ljudi budu redovno informisani i bez brige, jer su preduzeti svi potrebni koraci kako bi sistemi snabdevanja gasom i naftnim derivatima funkcionisali bez prekida", istakao je predsednik Vučić.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović naglasila je da situacija sa NIS-om nije jednostavna i da problemi postaju sve izraženiji, ali da se radi na daljem povećanju rezervi i obezbeđivanju alternativnih pravaca snabdevanja.
"Situacija nije laka, ona je kompleksna, sve složenija, problemi se naravno nagomilavaju. U Srbiji postoji 51 lokacija bez alternativnog snabdevanja, što dodatno komplikuje posao. Vodimo računa o poljoprivrednicima, malim preduzećima i svim onima kojima je gorivo neophodno svakodnevno“, rekla je ministarka.
Prema njenim rečima, u narednim nedeljama očekuje se dolazak dodatnih 49.000 tona dizela, kao i 38.000 tona benzina, prema ranijim dogovorima. Takođe je potvrdila da su rezerve mazuta dovoljne za celu grejnu sezonu.
"Ovde se radi o sudaru velikih sila", dodala je ona, i istakla da građani uvek mogu da imaju poverenje u svoju državu, kao što su imali i do sada.
