Danas se navršava punih 60 dana otkako kroz Jadranski naftovod (JANAF) nije isporučena nijedna kap sirove nafte Srbiji, usled američkih sankcija koje pogađaju NIS. Uprkos tome, građani u svakodnevnom životu gotovo da nisu osetili posledice, zahvaljujući blagovremenoj pripremi države i značajnom uvećanju rezervi u protekle tri godine - čak za blizu 60 odsto.

Državne zalihe i dalje su stabilne, što je potvrđeno i na današnjem sastanku u Predsedništvu Srbije, kojem je prisustvovao predsednik Aleksandar Vučić zajedno sa timovima zaduženim za energetsku bezbednost zemlje.

Foto: Instagram/buducnosrbijeav

"Dobio sam detaljan izveštaj o stanju rezervi i razmotrili smo više scenarija za zaštitu interesa građana i privrede. Važno je da ljudi budu redovno informisani i bez brige, jer su preduzeti svi potrebni koraci kako bi sistemi snabdevanja gasom i naftnim derivatima funkcionisali bez prekida", istakao je predsednik Vučić.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović naglasila je da situacija sa NIS-om nije jednostavna i da problemi postaju sve izraženiji, ali da se radi na daljem povećanju rezervi i obezbeđivanju alternativnih pravaca snabdevanja.

"Situacija nije laka, ona je kompleksna, sve složenija, problemi se naravno nagomilavaju. U Srbiji postoji 51 lokacija bez alternativnog snabdevanja, što dodatno komplikuje posao. Vodimo računa o poljoprivrednicima, malim preduzećima i svim onima kojima je gorivo neophodno svakodnevno“, rekla je ministarka.

Prema njenim rečima, u narednim nedeljama očekuje se dolazak dodatnih 49.000 tona dizela, kao i 38.000 tona benzina, prema ranijim dogovorima. Takođe je potvrdila da su rezerve mazuta dovoljne za celu grejnu sezonu.

"Ovde se radi o sudaru velikih sila", dodala je ona, i istakla da građani uvek mogu da imaju poverenje u svoju državu, kao što su imali i do sada.