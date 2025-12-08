Slušaj vest

Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin ocenio je da odluka Srbije da se ne uskladi sa nastavkom sankcija protiv RF je odluka suverene zemlje i jedino moguća ako je naša država srpska. 

- Odluka Srbije da se ne uskladi sa nastavkom sankcija protiv Ruske Federacije je odluka suverene zemlje i jedino moguća ako je naša država srpska. Ne treba olako uzimati napade i pritiske sa kojima ćemo se suočiti zbog ove odluke i zato stav naše države zaslužuje još veće poštovanje. Čestitam predsedniku na tvrdoglavosti da ne popusti i svrsta se uz Evropsku uniju, posebno što mnogi ministri iz njegove Vlade ne dele njegov stav i zato je umanjenje procenta usaglašavanja sa EU još važnije i vrednije - rekao je i dodao: 

- Svaki korak približavanja Evropskoj uniji je korak dalje od Srbije, Rusije i Kine a posle objavljivanja nove nacionalne strategije SAD u kojoj se o EU govori sa prezirom, i korak dalje od SAD. Srbi šta vam nije jasno? - poručio je Aleksandar Vulin povodom odluke Srbije da se, za razliku od drugih zemalja kandidata, ne uskladi sa dve nove spoljnopolitičke odluke Saveta EU o restriktivnim merama protiv Rusije.

