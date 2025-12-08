Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin ocenio je da odluka Srbije da se ne uskladi sa nastavkom sankcija protiv RF je odluka suverene zemlje i jedino moguća ako je naša država srpska.

- Odluka Srbije da se ne uskladi sa nastavkom sankcija protiv Ruske Federacije je odluka suverene zemlje i jedino moguća ako je naša država srpska. Ne treba olako uzimati napade i pritiske sa kojima ćemo se suočiti zbog ove odluke i zato stav naše države zaslužuje još veće poštovanje. Čestitam predsedniku na tvrdoglavosti da ne popusti i svrsta se uz Evropsku uniju, posebno što mnogi ministri iz njegove Vlade ne dele njegov stav i zato je umanjenje procenta usaglašavanja sa EU još važnije i vrednije - rekao je i dodao: