Premijer Đuro Macut rekao je da je snabdevenost u ovom trenutku potpuno očuvana, energetska situacija u zemlji potpuno stabilna i kontrolisana i da neće biti nestašica.

Stalno čujemo da nemamo razlog za zabrinutost, ali ne vidimo nikakvo rešenje, pa je prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije za Kurir televiziju pričao o poziciji Srbije u energetskoj krizi.

- Rešenja će biti kada vlada proceni da mora da reaguje. Za sada se reakcije svode na saniranje štete cele ove neprijatne situacije. U ovom trenutku se priča o sekundarnim sankcijama, odnosno posledicama po platni promet. Korak po korak nam stvari postaju jasnije, a sve kompleksnije, a vidi se da država stalno zaseda i da reaguje na detalje - započeo je Miletić, pa dodao:

- Uvek sam za to da se adekvatnim merama ubrzano deluje jer ne vidim da Rusija planira da menja nešto oko prodaje, a mi nemamo izbore. Jedno je sa strane posmatrača, a drugo je biti unutra. Tu su gasni aranžmani i drugi interesi koje iz televizijskog studija ne vidimo. Nema gužvi na pumpama, nema panike među građanima, znači da i ljudi veruju predsedniku, državi i premijeru - ističe Miletić.

Najgori scenario za našu zemlju su definitivno sekundarne sankcije, pa je publicista Aleksandar Gajović u emisiji "Puls Srbije" izneo analizu povodom prostora koji Srbija ima za manevre što se tiče energetske krize.

- Kada smo prvi put bili suočeni sa tom situacijom da ćemo možda ostati bez energetike, već sam tada ukazivao da moramo nešto da uradimo, svakako sam osećao da možemo dospeti u situaciju koja nam je kasnije predočena. Svakako, mislim da je mudro da se uvek krene od najgoreg scenarija, pa ako ispadne dobro, super nam je svima. Nismo mi u tako nemoćnoj situaciji jer čak i informacije o našim rezervama govore da možemo da izdržimo ovu zimu, a da će se u međuvremenu pronaći izlaz. To je možda Mol ili neki drugi energetski potencijal sa kojim možemo da sklopimo ugovor. Građani još nisu osetili efekat sankcija, a mislim da neće osetiti - tvrdi Gajović.

