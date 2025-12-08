Slušaj vest

Tink-tenk GLOBSEC, u saradnji sa ambasadama Velike Britanije, Francuske i Italije, Fondacijom Konrad Adenauer i organizacijom "Friends of Europe", uz partnere EUpravo zato i WMG, organizuje 9.decembra forum posvećen jačanju saradnje i konkurentnosti širom Evrope.

Na prijemu održanom uoči foruma, gostima i učesnicima su se obratili Vladimir Bilčik i dr Đuro Macut, predsednik Vlade Republike Srbije, koji je za EUpravo zato rekao da je "dijalog jedini put ka rešenjima, a upravo ovakvi skupovi pokazuju da Srbija ostaje duboko posvećena evropskim vrednostima".

"Naš evropski put nije deklaracija, već strateški izbor. Sprovođenje reformi je naša obaveza prema građanima, jer su evropski standardi najbolji okvir za bolji svakodnevni život. Zato očekujemo i političku podršku partnera da proces pristupanja napreduje, jer je Srbija deo Evrope, kulturno, istorijski i vrednosno. Upravo zbog toga su forumi poput BelTalks-a od ogromne važnosti. Oni omogućavaju da Srbija bude mesto gde se vode ključne rasprave o budućnosti regiona i Evrope. To je prilika da pokažemo da smo pouzdan partner koji razume dinamiku savremenih izazova, ali i da predstavimo reforme koje sprovodimo u oblasti vladavine prava, ekonomije, javne uprave i digitalne transformacije. Svaka od tih reformi približava nas Evropskoj uniji i unapređuje kvalitet života naših građana", rekao je za EUpravo zato.

Foto: EUpravo zato

Srbija, dodao je, ostaje otvorena za razgovor i saradnju, jer samo kroz stalnu komunikaciju možemo izgraditi stabilnije institucije, jaču ekonomiju i veće poverenje građana u evropski proces.

"BelTalks predstavlja upravo takvu platformu - mesto gde se čuju različite perspektive, gde nastaju nove ideje i gde se partnerstva grade na zdravim osnovama. Evropa je naš put i uveren sam da region Zapadnog Balkana može da bude nova snaga Evropske unije, u inovacijama, stabilnosti i kulturi. Srbija će i dalje činiti sve da ovaj proces ide napred. Naša je obaveza da nastavimo reforme, da jačamo institucije i da kroz ovakve forume gradimo mostove saradnje koji će ubrzati naš evropski put", dodao je za EUpravo zato.

Bilčik: "Srbija je Evropa, Zapadni Balkan je Evropa"

Vladimir Bilčik je u obraćanju istakao da je "Srbija Evropa i da je Zapadni Balkan Evropa".

Foto: EUpravo zato

Takođe je ukazao na značaj tema o kojima će se sutra govoriti na prvom Globesc forumu u Srbiji, poput reformi, usklađivanja sa standardima EU, povezanosti i međunarodnoj saradnji.