Nakon što su poslanici Odbora za pravosuđe odbili izveštaje o radu tužilaštva za period od 2020. do 2024. godine, glavna tužiteljka Srbije Zagorka Dolovac dan kasnije napušta zemlju i odlazi u Hag.

Bez prethodne rasprave u institucijama, bez saglasnosti Vlade, pojavljuje se pred predstavnicima Eurojusta i, kako sama navodi, potpisuje dokumente o međunarodnoj saradnji.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali ulogu Zagorke Dolovac i senku američkih sankcija nad NIS bili su Milovan Drecun, narodni poslanik, Uglješa Mrdić, predsednik Odbora za pravosuđe i Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku.

Mrdić je na početku odgonetnuo, s obzirom na to da je veći deo ove diskusije počeo od njegove odluke, na osnovu čega je tvrdio da je deo tužilaštva otet.

- To sam tvrdio i to tvrdim na osnovu dokaza i činjenica. To tvrdim i znam. Vrhovno tužilaštvo i Tužilaštvo za organizovan kriminal nije ništa preuzelo po pitanju utvrđivanja stvarnog stanja i pokretanja postupka protiv najodgovornijih za pad nadstrešnice u Novom Sadu. Onda sam sa kolegom Đorđem Komlenskim napisao krivičnu prijavu koju sam predao u avgustu, potom dostavio dopunu krivične prijave u septembru. Obratio mi se JTOK da sam ja dužan da ostavim dokaze, a to nije posao poslanika. Ja sam dostavio dokaze, nije bilo reakcije tužilaštva. Razlog je taj što oni koji vode tužilaštvo u Srbiji su ga oteli od države Srbije, ustava i zakona - započeo je Mrdić.

Mrdić je zbog toga što tužilaštvo nije reagovao započeo štrajk glađu. On je za Kurir ispričao šta se dešavalo u tom periodu i kakve je informacije dobijao.

- Od njih nikakve. Dobio sam samo jedan polupreteći dopis da sam dužan da dostavim dokaze za krivičnu prijavu. Ja sam dostavio te dokaze. Sa punom torbom sam otišao i predao dokaze, ali opet nisam dobio reakcije. Onda sam krenuo u štrajk glađu. Da se nije prekinuo štrajk glađu, ja bih umro jer ovi iz tužilaštva nisu bili u stanju da odgovore na moja dva zahteva. Jedan zahtev je bio da tužilaštvo radi svoj posao u skladu sa ustavom i zakonom, a drugi da budu procesuirani Nebojša Bojović i Milutin Milošević na osnovu dokaza koji su navedeni u mojoj krivičnoj prijavi - govori Mrdić.

Mrdić je dokaze dostavljao iako to nije posao za poslanika, a on tvrdi da to čini samo kako bi se utvrdila istina i pravda.

- Za to što želim da se utvrdi istina i pravda jer je pad nadstrešnice doveo do smrti 16 ljudi i velike tragedija koja je uznemirila javnost, a blokaderi i deo opozicije su takvu zloupotrebili tragediju da bi krenuli u nasilno rušenje Srbije. Da budem iskren, imamo delovanja čelnika tužilaštva poput kriminalne bande, i to tvrdim, imam dokaze, a nema reakcije. Zašto nisu smeli da dođu na odbor za pravosuđe. Nedeljama sam ga najavljivao i da ćemo raspravljati o izveštaju o radu VJT i Zagorke Dolovac. Nije smela da dođe, pokazala je nepoštovanje prema skupštini, ustavu i svima nama. Poslala je trojicu svojih zamenika koji su pokušavali da je brane, ali nisu imali mnogo argumenata - rekao je Mrdić.

Drecun je saglasan sa stavovima Mrdića, pa je proširio temu oko toga da je deo tužilaštva otet i da pokušavaju da sruše državu.

- Na odboru kod Mrdića sam pitao, kada su bili ovi emisari Zagorke Dolovac, da li im je poznat čl. 4 Ustava Republike Srbije. On se zasniva na međusobnom proveravanju i ravnoteži. Kada želimo da proveravamo tužilaštvo, oni kažu da je to pritisak. Međutim, Ustav Srbije kaže da ih proveravamo. To znači da oduzimaju ustavno pravo onima koji su izabrali vrhovnog tužioca. Eto zašto je oteto tužilaštvo. Čl. 51 govori da se javna tužilačka funkcija vrši u javnom interesu radi obezbeđivanja primene ustava i zakona. To je ujedno i najspornija tačka i zato tvrdimo da je tužilaštvo oteto. Dakle, bilo je 23.000 javnih okupljanja, stotine napada na prostorije SNS i građane, povređeni policajci, pretnje smrću... I šta je urađeno? Sve to je njihovo nepostupanje koje je ugrozilo javnu bezbednost - rekao je Drecun.

Nemamo obraćanje tužilaštva, a na njihovom sajtu ne stoje navodi da je VJT potpisalo bilo kakav međunarodni sporazum, pa je Đurić komentarisao da li je Zagorka Dolovac imala pravo na to.

- Nema prava na to kada govorimo o međunarodnim sporazumima koji su pravno obavezujući, a ne o nekakvim deklaracijama, već sporazum koji predstavnik Srbije potpisuje sa trećim telom. Zagorka nema pravo, niti iko, dok to ne odobri Vlada. Jako je bitno šta je potpisano i bilo bi lepo da znamo. Nisam pravnik, pa rezultat istrage ne mogu ja da govorim, ali je bitno zašto nema odgovora od tužilaštva na ovo pitanje. Vidimo da je to interesantno javnosti i društveno korisno jer imamo društvenih problema oko pojedinih pitanja. Zašto onda to ne bi neko rekao, makar za štampu. Bitni su odgovori na ovakva pitanja. Naravno da će probuditi sumnju kada nemamo odgovore na bitna pitanja ni od tužilaštva, ni Zagorke Dolovac - rekao je Đurić.

Zagorka Dolovac je imala izgovor da nikada ranije nije traženo da dolazi u skupštinu i objašnjava svoj rad, kao i to da ima druge obaveze.

- To što ranije nije traženo ništa ne znači. To nije izgovor, ne možete da kažete da imate druge obaveze. Ona mora da postupa sa zakonom. Znate, ovde je irelevantno šta ona smatra - ističe Đurić.

Mrdić je optužen za vršenje pritiska na tužilaštvo jer je tražio reviziju rada, pa se dotakao te teme.

- Jesam optužen jer zahtevam da radim svoj posao. Prvog aprila prošle godine sam preuzeo Odbor za pravosuđe i od tada sam maksimalno uozbiljio rad tog odbora, pa su tu redovni sastanci i izveštaji. Sve radim u skladu sa ovlašćenjima. I, to je pritisak? Kada radim posao u skladu sa zakonom to je neprimeren pritisak kako kažu. Ja sve što radim kao narodni poslanik radim u skladu sa ustavom i zakonikom - rekao je Mrdić.

