MINISTAR MALI NA FORUMU BELTALKS: Srpski zakoni i podzakonska akta će od sledeće godine biti u potpunosti usklađeni sa EU
Organizator foruma je tink-tenk GLOBSEC, u saradnji sa ambasadama Velike Britanije, Francuske i Italije, Fondacijom Konrad Adenauer i organizacijom "Friends of Europe", uz partnere EUpravo zato i WMG.
BELTALKS ima za cilj da unapredi usklađenost politika i konkurentnost, nudeći nove mogućnosti za usklađivanje sa Planom rasta EU i Sporazumom o čistoj industriji.
Među brojnim učesnicima, koji uključuju diplomate, predstavnike međunarodnih i domaćih institucija, jesu i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali, predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, viši saradnik GLOBSEC-a i bivši poslanik Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik, rukovodilac jedinice za Srbiju u Generalnom direktoratu za proširenje, Evropska komisija, Jirži Plesiti, direktor Fondacije Konrad Adenauer u Srbiji i Crnoj Gori Jakov Devčić...
Obraćanje ministra Siniše Malog
Ministar finansija Siniša Mali je rekao da Plan rasta se odnosi na ceo region, i da je jačina celog regiona jaka.
- Iz perspektive Evrope, posmatrajući Zapadni Balkan kao celinu, mislim da je velika prilika da se pojača rast našeg regiona.
BDP po glavi stanovnika 2012. godine je bio 4800 evra, a sada je 15800, rekao je Mali.
- Dakle više nego dvostruko povećanje. To je četvrti najveći rast BDP po glavi stanovnika u Evropi. Šta pokreće taj rast? Pa prvo to su investicije. Mi gradimo sada 10 velikih auto-puteva, energetsku infrastrukturu. Dalje, imamo ličnu potrošnju koja izuzetno podstiče rast. I dalje, treći faktor su strane direktne investicije. Prošle godine smo imali rekordne brojke, a najveći broj tih investicija stiže iz EU - naglasio je ministar.
Mali kaže da će putevi i brza železnica pomoći ubrzanju rasta, i naglašava važnost inicijative Otvoreni Balkan za dugoročni rast celog regiona.
Na pitanje o konkurentnosti, ministar Mali kaže da smo mi mala zemlja koja otvara svoju ekonomiju, a da je dokaz za to činjenica da imamo veliki broj sporazuma o slobodnoj trgovini i sa zemljama u regionu, pa i sa udaljenim zemljama poput UAE, Kine, i drugih.
- Mi mnogo ulažemo u infrastrukturu, životni standard, dižemo plate i penzije, ali najbolji način da se poveća konkurentnost je da se otvori ekonomija i dozvoli drugim kompanijama da uđu na tržište. Mi smo na evropskom putu tri decenije, i svi zakoni i podzakoni koje smo usvajali su doprineli tome. Do kraja sledeće godine mi ćemo doneti ili promeniti svaki zakon kako bi bio u saglasju sa EU. To je moja najvažnija poruka danas. Srbija će do kraja sledeće godine biti u potpunosti usaglašena sa svim zakonima EU. Da li ćemo postati članica, to je politička odluka, ali što se nas tiče to je dokaz da radimo sve da poboljšamo ekonomsko okruženje u našoj zemlji u skladu sa EU.
Prema rečima Jiržija Plesitija, rukovodioca jedinice za Srbiju u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije, istakao je da region treba da bude pogodan za poslovanje i da je jedan od ciljeva instrumenata poput Plana rasta da se ta atraktivnost nastavi i ubuduće.
- Dva su zaključka koje je donela Evropska komisija, i ona se međusobno promižimaju. Prvo, pridruživanje nije bilo dovoljno brzo, kao i konvergencija. Zato Plan rasta treba da se odnosi na obe ove stvari i da promeni situaciju. Nudi se mnogo više prilika, a istovremeno služi kao alat za ubrzanje evrointegracija. To je način da bolje sprovodimo sve ove procese - istakao je Plesiti.
Pranvera Kastrati je govorila o mogućnostima Zapadnog Balkana iz ugla CEFTA-e, jer se na ovaj način zemlje bolje približavaju standardima EU i uvećava se saradnja zasnovana na EU pravilima.
"Cilje da se postigne usklađenost sa evropskim jedinstvenim tržištem, uz dobre usluge i razvijanje ljudskog kapitala, kao i da se usklade veštine kako ne bi bilo jaza između domaćih i evropskih radnika što posledično povećava mobilnost mladih u prostoru EU. Kroz CEFTA sporazum doprinosimo bržoj integraciji Zapadnog Balkana sa EU", istakla je direktorka Sekretarijata Cefte (Sporazum o slobodnoj trgovini Centralne Evrope).
Gokče: Ljudski kapital je ono što odlikuje region
Treba redefinisati ekonomske politike regiona, a dominantni model ostaje konzumeristički orijentisan, istakao je Umur Gokče iz OEBS-a.
Prema njegovim rečima, javna i privatna ulaganja su povećala broj radnih mesta, nivo zaposlenosti raste, a to daje priliku da više ljudi dobije pristup tržištu rada. Ljudski kapital je ono što je zajedničko širom regiona, istakao je Gokče koji se posebno osvrnuo na veštine. Međutim, nivo obrazovanja je na nivou EU, ali je sporan kvalitet znanja koji se dobija. U tom smislu region zaostaje za Evropom što je nešto na čemu bi trebalo raditi, poručio je.
Zapadni Balkan je deo Evrope
Na samom početku BELTALKS-a, predsednik GLOBSEC-a, Robert Vaš, istakao je da se nalazimo u svetu koji se dramatično menja, ali da ne možemo sve da pasovno posmatramo. U svetlu aktuelnih promena, Zapadni Balkan ne sme da bude izostavljen jer je deo Evrope.
"Stabilnost Zapadnog Balkana je ključna, kao što je i stabilnost Evrope vitalna za region. Srbija i Zapadni Balkan su Evropa, to nije samo susedstvo, već deo Evrope, i moramo tako da se ponašamo", istakao je on otvarajući forum.
Potom se okupljenima obratio Vladimir Bilčik koji je napomenuo da današnji paneli predstavljaju odraz sistematskih promena svetskog poretka kroz koji Evropa, ali svet prolaze.
"Zapadni Balkan, Srbija i Beograd moraju da u potpunosti budu deo jedinstvenog tržišta. Takođe, ne oklevajte da pomenete i sporna pitanja. EU je najvažniji ekonomski igrač, možemo se složiti, kada su u pitanju ulaganja, potencijal rasta i slično, ali nije jedini igrač, tu su i Kina i Rusija. Zato je važno da imamo otvorene diskusije kako bismo zajedno izgradili evropsku budućnost, od Brisela, Londona sve do Zapadnog Balkana", poručio je Bilčik.
Šta nas očekuje na početku foruma?
Forum BELTALKS otvaraju Robert Vas, predsednik i osnivač GLOBSEC-a kao i Vladimir Bilčik, viši saradnik u ovoj organizaciji i bivši poslanik Evropskog parlamenta.
Potom će uslediti panel "Ubrzavanje konvergencije: Plan rasta, jedinstveno tržište i put ka evointegracijama" koji će uključiti i prezentaciju Umura Gokčea iz OEBS-a, višeg ekonomskog savetnika ja Jugoistočnu Evropu.
Plan rasta predstavlja novu priliku za Zapadni Balkan kako bi premostio jaz koji postoji između zemalja regiona i država članica.
