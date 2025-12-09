Organizator foruma je tink-tenk GLOBSEC, u saradnji sa ambasadama Velike Britanije, Francuske i Italije, Fondacijom Konrad Adenauer i organizacijom "Friends of Europe", uz partnere EUpravo zato i WMG.

BELTALKS ima za cilj da unapredi usklađenost politika i konkurentnost, nudeći nove mogućnosti za usklađivanje sa Planom rasta EU i Sporazumom o čistoj industriji.