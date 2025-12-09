Slušaj vest

Pritisak na slobodu medija u Srbiji dostigao je novu, nezapamćenu dimenziju. Vrhovno javno tužilaštvo, posredstvom Odeljenja za odnose sa javnošću, zapretilo je tužbom redakciji Kurira nakon što je novina u javnom interesu analizirala posetu tužioca Zagorke Dolovac Evrodžastu u Holandiji.

Tekst je otvorio pitanje da li je Dolovac, u svojim saopštenjima, precizno predstavila ulogu Srbije i svoju ličnu ulogu prilikom potpisivanja međunarodnih dokumenata. Umesto odgovora na kritiku, reagovano je pretnjom, što predstavlja direktan pritisak na novinarski rad i slobodu medija.

Analiza Kurira se odnosila isključivo na postupke Zagorke Dolovac, dok Vrhovno tužilaštvo u saopštenju, koje se potpisuje samo kao Odeljenje za odnose sa javnošću, nije jasno naznačilo autora niti je ispunilo zakonske formalnosti koje zahtevaju potpuni demanti. Na ovaj način, institucija je iskorišćena kao štit za ličnu reakciju, dok se sama pretnja prikriva iza formalnog imena najvišeg pravosudnog tela. Ovakvi potezi otvaraju ozbiljna pitanja o granicama moći i transparentnosti u radu najviših funkcionera pravosuđa.

O ovoj temi govorili su Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike i Zoran Anđelković, direktor JP “Pošta Srbije”:

- Ta pretnja tužbom Kuriru je upravo ono što mi živimo trinaest godina. Kada nemate argumenata i saopštenja zašto ste nešto uradili, onda ste nasilni. Pretnja tužbom zašto? Zato što je pitano gde je bila vrhovna tužiteljka? Zato što ste postavili određena pitanja da li je Srbija predstavljena na pravi način - rekla je Mihajlović i istakla:

- To je sasvim normalno pitanje za svakog ko se nalazi na javnoj funkciji: od ministra, premijera pa do vrhovne tužiteljke. Pre svega je trebalo građanima da ponudi odgovore na ta pitanja. Sada se polako razotkriva način na koji je vrhovna tužiteljka obavljala posao. I sada ja mislim da ima dosta straha jer će odgovornost sigurno doći.

"Vlada mora da odobri svaki sporazum"

Pojedini izveštaji tužilaštva nisu bili prezentovani javnosti ili pred skupštinskim odborima. Anđelković tvrdi da se apsolutno svaka aktivnost mora prijaviti Vladi Srbije:

- Mi ne živimo u Indiji i ne postoje kod nas svete krave, to znači da je svako od nas na dnevnom redu, svako ima pravo da komentariše a mediji pre svega, da pitaju za nešto. Ona kaže da je potpisala nešto, mi zapravo ne znamo šta. To građani Srbije moraju da znaju, a uostalom to ne može potpisati niko, ukoliko vlada ne raspravi. Vlada mora da odobri, međudržavni sporazum da se donese i tako dalje - kaže Anđelković i dodaje:

- Ne postoji institucija koja je van sisema, bez obzira što se radi o tužilaštvu. Sud je samostalni organ a tužilaštvo je državni organ i ono je nadležno da štiti državu. Evropska unija želi da mi budemo eksperimentalna zona i tako stvaraju sliku da je tužilaštvo neka peta grana vlasti, pa ne postoji peta grana vlasti. Tužilaštvo je paradržavni organ, ne može Vlada da ne zna šta si ti potpisao sa Eurodžastom.

Plan pokretanja tužbi preko medija

Mihajlović kaže da je vrhovna tužiteljka dužna da ostavi saopštenje javnosti. Kako dalje navodi, niko u ovoj državi ne potpisuje memorandume i sporazume a da za to ne postoji odobrenje Vlade Srbije:

- Mnogo smo sporazuma do sada potpisali, ali sve je moralo da prođe kroz ruke države. U ovoj državi postoji precedura i zakoni, uhvaćeni su u tome što nisu postupali pravilno i zato reaguju agresivno. Sada se sve to otvara i imamo razne informacije: od toga da su ljudi hapšeni zbog toga što su Zagorku Dolovac pitali otkud ona na aerodromu, pa je čovek koji je to pitao bio uhapšen - rekla je Mihajlović i dodala:

- Način komunikacije tužilaštva sa javnošću je nedopustiv i ne može da bude takav. U svetu se zna ko je državni tužilac, to je jedna ozbiljna funkcija, ozbiljni ljudi je vode i oni su dužni da komuniciraju sa javnošću. Građani Srbije imaju pravo da znaju šta radi vrhovni tužilac u jednoj državi, a ne da dobijemo poruke tužioca da će da podigne tužbe preko medija. To je sve pogrešan put, kojim ona ide.

