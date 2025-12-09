Slušaj vest

Dodao je i da više od 60 procenata svih stranih direktnih investicija u regionu Zapadnog Balkana dolazi u Srbiju, što doprinosi njenom brzom ekonomskom rastu.

"Ako pogledate BDP po glavi stanovnika u Srbiji 2012. godine, on je bio oko 4.800 evra po glavi stanovnika, a sada je 15.800 plus ili minus, dakle, više je nego udvostručen. Stopa rasta u tom periodu je bila veća od 160 odsto", reklao je Mali na panelu "Ubrzavanje konvergencije: Plan rasta, Zajedničko tržište i putevi ka EU integraciji".

Foto: Marko Karović

On je istakao da je Srbija tokom tog perioda imala četvrtu najveću ili najbržu stopu rasta BDP-a po glavi stanovnika u Evropi.

"Mislim da je Irska bila broj jedan, pa Rumunija i mislim Bugarska. Postoje tri stvari koje pokreću taj rast u Srbiji - investicije, jer kao što znate, mi investiramo. Ove godine, 7,4 odsto našeg BDP-a ide na kapitalne izdatke. Trenutno gradimo 10 novih autoputeva", naveo je Mali.

Naglasio je da Srbija ulaže dosta i u energetiku, mrežu brzih pruga i u druge infrastrukturne projekte i dodao da sva ta javna ulaganja pomažu u ubrzanju rasta i doprinose i zapošljavanju.

"Istovremeno, imamo ličnu potrošnju, koja je u realnom smislu pozitivna, ogroman doprinos rastu. Takođe, ako pogledate bilo koji izveštaj o kreditnom rejtingu Srbije, to će biti jedan od zaključaka, kao i ako pogledate izveštaj MMF-a, imate i treći faktor, a to su zapravo direktne strane investicije", rekao je Mali.

"Mi mnogo ulažemo u infrastrukturu, životni standard, dižemo plate i penzije, ali najbolji način da se poveća konkurentnost je da se otvori ekonomija i dozvoli drugim kompanijama da uđu na tržište. Do kraja sledeće godine mi ćemo doneti ili promeniti svaki zakon kako bi bio u saglasju sa EU. To je moja najvažnija poruka danas. Srbija će do kraja sledeće godine biti u potpunosti usaglašena sa svim zakonima EU. Da li ćemo postati članica, to je politička odluka, ali što se nas tiče to je dokaz da radimo sve da poboljšamo ekonomsko okruženje u našoj zemlji u skladu sa EU.

Foto: Marko Karović

On je podsetio da je Srbija prošle godine imala 5,2 milijarde evra direktnih stranih investicija.

Mali je rekao da te investicije dominantno dolaze iz Evropske unije u proizvodnju i podsetio da je naša zemlja imala proces reindustrijalizacije u poslednjih nekoliko godina, a da su efekti toga povećanje izvoza, a i povećanje uvoza.

"Ali struktura uvoza se promenila. Sada je to više oprema i tehnologija umesto samo robe široke potrošnje, kao što je bilo pre 10, 15 godina. Mislim da je, gledajući Zapadni Balkan u celini, veoma važan Plan rasta i ogroman doprinos. Zapravo nas podstiče da budemo efikasniji, da nastavimo sa reformama, da nastavimo sa daljom integracijom. Lično mislim da će sve mreže autoputeva, puteva i brzih železnica koje stvaramo u regionu pomoći budućem rastu", istakao je Mali.

Foto: Marko Karović

On je ukazao da je zato ključno da se svi u regionu vratimo, na primer, inicijativi Otvoreni Balkan, da više investiramo u tržište rada u smislu obrazovanja, kao što je i pokazao izveštaj OECD-a.

Mislim da je to od ključne važnosti za dugoročni održivi rast celog regiona, naglasio je Mali.

Govoreći o Planu rasta, Mali je rekao da taj plan posmatra region u celini.