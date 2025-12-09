Slušaj vest

Blokaderisu oštetili vozilo u vlasništvu pripadnika i pripadnice Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) u Rakovici, ispisavši poruke "ACAB" i 1312, što su skraćenica i šifra za izjavu "Svi policajci su kopilad", koju koriste ekstremističke anarho-liberalne skupine.

Takođe, blokaderi su na automobilu isekli i gume, što se vidi na fotografijama koje objavljujemo.

Demoliran automobil policajaca u Rakovici Foto: Kurir

Jasno je da je ovo još jedan pokazatelj da fašizam blokadera ne prestaje, te da su ovim potezom pozvali na linč policajca i policajke.

