Blokaderisu oštetili vozilo u vlasništvu pripadnika i pripadnice Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) u Rakovici, ispisavši poruke "ACAB" i 1312, što su skraćenica i šifra za izjavu "Svi policajci su kopilad", koju koriste ekstremističke anarho-liberalne skupine.

Takođe, blokaderi su na automobilu isekli i gume, što se vidi na fotografijama koje objavljujemo.

1/4 Vidi galeriju Demoliran automobil policajaca u Rakovici Foto: Kurir