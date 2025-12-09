Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa novoimenovanim predsednikom Vlade Češke Andrejem Babišom.

- Razgovarao sam sa dragim prijateljem Andrejem Babišom i čestitao mu na imenovanju za ozbiljnu i odgovornu dužnost predsednika Vlade Republike Češke, koju preuzima u izazovnim i složenim vremenima koja zahtevaju svu razboritost državnika i mudrost nastalu iz bogatog iskustva - napisao je Vučić na Instagramu.

Entuzijazam, posvećenost i velika energija koju je uvek ulagao u dobrobit građana Češke, daće i ovoga puta novu snagu njegovoj zemlji na putu napretka, u čemu će Srbija uvek biti dobar i iskren partner, dodao je predsednik.

- Uveren sam da ćemo nastaviti da radimo na učvršćivanju saradnje, kako bismo naše zemlje uveli u novu eru stabilnosti i prosperiteta - podvukao je Vučić.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ U SREDU U BRISELU: Prisustvuje svečanoj večeri kod Ursule fon der Lajen, velika čast za Srbiju
Aleksandar Vučić
PolitikaSAČUVALI SMO MIR ZAHVALJUJUĆI MUDROJ POLITICI VUČIĆA Brnabić: Pošto je sve politika, onda su na kraju počele političke borbe među njima i obračuni za vlast
Ana Brnabić
Politika"NE POSTOJI STVAR U SRBIJI ZA KOJU VUČIĆ NIJE KRIV!" Blokaderska sumanuta logika nema granica - predsednik im čak krivac i kad PADA i kad NE PADA kiša! (VIDEO)
Aleksandar Vučić
Politika"NAROD SRBIJE DOBRO ZNA DA DRŽAVA NIJE IGRAČKA" Snažna poruka predsednika Vučića: I u danima punim izazova, posvećeni smo zaštiti svih ključnih interesa Srbije
Screenshot 2025-12-07 135409.png