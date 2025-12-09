Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa novoimenovanim predsednikom Vlade Češke Andrejem Babišom.

- Razgovarao sam sa dragim prijateljem Andrejem Babišom i čestitao mu na imenovanju za ozbiljnu i odgovornu dužnost predsednika Vlade Republike Češke, koju preuzima u izazovnim i složenim vremenima koja zahtevaju svu razboritost državnika i mudrost nastalu iz bogatog iskustva - napisao je Vučić na Instagramu.

Entuzijazam, posvećenost i velika energija koju je uvek ulagao u dobrobit građana Češke, daće i ovoga puta novu snagu njegovoj zemlji na putu napretka, u čemu će Srbija uvek biti dobar i iskren partner, dodao je predsednik.