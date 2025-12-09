Slušaj vest

Na blokaderskoj N1 vodila se dinamična rasprava o aktuelnim pritiscima na devizno tržište, posebno u kontekstu situacije sa kompanijom NIS. Voditeljka je više puta pokušala da u razgovoru sa nekadašnjim bankarom, našim poznatim finansijskim stručnjakom Vladimirom Vasićem otvori pitanje da li je politika održavanja stabilnog kursa dinara održiva i racionalna u trenutnim okolnostima, te da li je dinar veštački odbranjen.

Vasić je pre svega odbacio mogućnost ozbiljnije destabilizacije kursa, uz podsećanje na veličinu i značaj NIS-a po budžet i ekonomiju Srbije.

Na pitanje voditeljke da li je ova situacija u vezi sa NIS-om ipak malo ozbilnija, kada je reč o deviznom tržištu, platnom prometu itd. u odnosu na situacije i protiske iz vremena kovida ili nekih ratova koji se nisu dešavali u blizini Srbije, Vasić je odgovorio:

"Verovatno za nijansu jesu, upravo iz razloga što je NIS kompanija koja nije tako mala, ona ima 3,5 milajardi godišnje prihoda, od čega se 2,1 milijardi slije u budžet Republike Srbije i kad dodamo i broj ljudi koji radi tamo - 13.000 ljudi - svakako da jeste značajna. Ono što mi kao građani treba da znamo, a ja se iskreno nadam da je tako, mi treba da verujemo da postoje devizne rezerve, država se hvali, odnosno Narodna banka Srbije, da ima ogromne količine odnosno 30 milijerdi evra devizinih rezervi, koji mogu da posluže za odbranu kursa ako je to politika Narodne banke, što vrlo verovatno i jeste tačno.

Na pitanje da li je pametno održavati kurs stabilnim u trenucima kada on nije formalno fiksiran, Vasić je odgovorio da je to u ovakvim kriznim situacijama zapravo prednost.

"Mislim da u ovakvim situacijama jeste, jer da je slučaj plivajući - različita rešenja postoje u Americi, gde kurs dolara varira gore dole 5, 10 odsto, imate i slučaj u BiH gde je fiksan u odnosu na neku valutu - i imate ovaj kod nas koji je delimično kontrolirajući i on se zapravo brani. Da li kupujete devize ili prodajete devize, odnosno NBS, na taj način ga brani. Možda baš u ovakvim situacijama ide nama u prilog kao državi, i nama građanima da ne vidimo neko značajnije pomeranje kursa evra u odnosu na dinar, i daje nam neku dodatnu sigurnost da će ostati ova stabilnost koja je sad trenutno. Možda jeste poljuljana i medijskim naslovima i trenutnom situacijom, ali nam sad i treba izvesnost kursa", istakao je Vasić.

