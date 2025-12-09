Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas, na GLOBSEC forumu "BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da će Srbija opravdati očekivanja MMF-a i Svetske banke i po stopi rasta u narednih pet godina biti jedna od vodećih zemalja u Evropi.

- Izgradili smo temelje i stubove ekonomskog rasta od 2014. godine, u vreme kada sam postao premijer, odnos javnog duga prema BDP-u u našoj zemlji bio je 79 odsto, a danas je 43 odsto, što je dvostruko manje od evropskog proseka. I veoma sam ponosan na ovaj rezultat - istakao je Vučić na panelu "Evropska konkurentnost u fragmentisanom geopolitičkom okruženju".

On je rekao da smo uspeli da podstaknemo naš ekonomski rast kroz pravi razvoj zasnovan na tri stuba.

- Jedan su bile strane direktne investicije. Drugi su bila ogromna ulaganja države u infrastrukturu u našoj zemlji. I naravno, broj tri, veća potrošnja zbog većih plata, većih penzija. Sada su neki od ovih stubova ugroženi, delom zbog globalne situacije, delom zbog unutrašnjih problema sa kojima smo se suočavali u poslednjih 12 meseci - naveo je Vučić.

On je rekao da će posebno nivo stranih direktnih investicija pasti, ali da ćemo imati tačne brojke za nekoliko dana.

- Ipak, bićemo broj jedan kada je reč o zemljama ne samo Zapadnog Balkana već malo šireg područja, ali ni blizu da bismo se mogli uporediti sa našim rezultatima iz prošle godine - kazao je Vučić.

On je istakao da će Srbija biti domaćin specijalizovane izložbe Ekspo 2027. godine.