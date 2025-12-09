Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić je tako odgovorio na pitanje na panelu da li očekuje neke posledice od Rusa ako Srbija bude išla ka nacionalizaciji NIS-a.

Govoreći o situaciji sa rafinerijom i NIS-om, predsednik je rekao sledeće:

- Mogućnost broj jedan je da Amerikanci daju licencu ili povuku sankcije protiv ruskih firmi. Što nije verovatno. Verovatnije je da će Rusi prodati svoje deonice nekoj drugoj kompaniji. Ja se nadam da će oni to uraditi. I broj tri, ja se nadam da se to neće desiti, je da ćemo morati da delujemo kao država, i to ako se desi desiće se za 37 dana. 15. januar je rok - naglasio je Vučić.

- To nije nacionalizacija, to je nešto za šta bismo mi platili, ali dozvolite mi da još jednom ponovim, sretao sam se sa njima (iz GLOBSEC-a) desetine puta bar u međuvremenu i kao moji prijatelji, relativno dobri prijatelji, uvek su me savetovali, govoreći mi, Aleksandre, stavljaš Srbiju u težak položaj zbog toga što ne uvodiš sankcije Rusiji, imidž Srbije je ugrožen... I ja sam to uvek odbijao i odbijao. I neko jeste ili je možda još uvek ljut, jer želimo da živimo normalnim životom. Ne verujem u to. Mislim da Rusi razumeju sve - rekao je Vučić na panelu pod nazivom "Evropska konkurentnost u fragmentisanom geopolitičkom okruženju".

On je kazao da je zato siguran da će, ako im se sankcije ne ukinu, prodati svoju kompaniju - NIS partneru koga žele.

- Ali biti besan ili ljut na Srbiju, ne vidim svrhu. Mi smo i dalje jedina zemlja koja ima redovne letove sa Rusijom iz Evrope. Ne želim da kažem da svi naši fudbalski i košarkaški timovi igraju utakmice sa njihovim timovima i klubovima. Imamo dobru saradnju u svim različitim društvenim sferama. Ali neko mora da razume i sa svoje strane, kao što sam vas molio da razumete sa zapadne strane, da smo suverena i nezavisna država. I ja imam odgovornost pred svojim građanima. I moram da im obezbedim redovan život i to je to. Barem neke osnovne stvari koje država mora da obezbedi svakom građaninu. To je ono što treba da uradimo - rekao je Vučić.

On je kazao da ne može da zamisli normalan život građana Srbije sa praznim benzinskim pumpama.

- I šta ćemo onda sa našim zdravstvenim centrima, šta ćemo sa našim transportnim sistemom, šta ćemo sa našom industrijom, šta ćemo sa našim domovima, šta ćemo sa našim porodicama. To je neizbežno. Moramo da zadržimo rafineriju, moramo da zadržimo Naftnu industriju Srbije da posluje. Sve je ovo veoma razumno i racionalno - istakao je Vučić.

Predsednik je istakao da strahuje kako ćemo se za godinu i po dana suočiti sa velikim ratom.

- I ljudi će reći da sam drama kvin, ali sam predvideo i rat u Ukrajini, tri meseca pre nego što je počeo ja sam govorio o tome. Čak i moji najbliži saradnici su mi govorili da preterujem. Ali ja sam samo analizirao podatke, ali i više od toga - analizirao sam ljudske emocije. Više nikoga ne interesuje šta je istina. Šta se desilo u Buči, šta se desilo u Kursku, nikoga više ne interesuje - rekao je Vučić.

Šta je forum Beltalks

Organizator foruma je tink-tenk GLOBSEC, u saradnji sa ambasadama Velike Britanije, Francuske i Italije, Fondacijom Konrad Adenauer i organizacijom "Friends of Europe", uz partnere EUpravo zato i WMG.

Partneri foruma EUpravo zato i kompanija WMG (Wireless Media Group) ovim dodatno potvrđuju svoju misiju – da pokreću inicijative za bolje međusobno razumevanje i jačanje poverenja između Srbije, Zapadnog Balkana i Evropske unije, kao i da transformišu poslovanje i društvo u čitavom regionu podsticanjem promena, unapređenjem produktivnosti i omogućavanjem veće povezanosti i saradnje u cilju dostizanja evropskog nivoa i globalne konkurentnosti.