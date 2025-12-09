Slušaj vest

Premijer prof. dr Macut je, povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, rekao da posebno ceni doprinos Agencije za sprečavanje korupcije, koja obeležava 15 godina rada, kao i dugogodišnju podršku međunarodnih partnera, pre svega OEBS-a, koji su bili važan oslonac u izgradnji snažnih i održivih mehanizama.

Foto: Vlada Republike Srbije

Predsednik Vlade osvrnuo se na rezultate Agencije i istakao da je samo u protekloj godini podneto više od 5.000 imovinskih izveštaja funkcionera, a za 15 godina postojanja te agencije više od 97.000, te sprovedeno na stotine postupaka nadzora i kontrole. To je, kako je ocenio, najbolji dokaz da Srbija i u praksi, a ne samo na papiru, jača svoje antikorupcijske instrumente i da sistem funkcioniše.

Prema njegovim rečima, Vlada Srbije nastaviće da podržava sve procese koji vode transparentnijem, odgovornijem i stabilnijem institucionalnom okruženju, uz obavezu da svakog dana podiže standarde, jača poverenje građana i stvara društvo u kojem je integritet norma, a zloupotreba izuzetak.

Foto: Vlada Republike Srbije

Premijer prof. dr Macut zahvalio je rukovodstvu Agencije i svim partnerima na predanom radu i posvećenosti i izrazio uverenje da će naredne godine doneti još više saradnje, profesionalne snage i konkretnih rezultata, kako bi se dodatno učvrstila posvećenost institucionalnom integritetu.