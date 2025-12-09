Slušaj vest

Premijer prof. dr Macut je, povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, rekao da posebno ceni doprinos Agencije za sprečavanje korupcije, koja obeležava 15 godina rada, kao i dugogodišnju podršku međunarodnih partnera, pre svega OEBS-a, koji su bili važan oslonac u izgradnji snažnih i održivih mehanizama.

2.jpg
Foto: Vlada Republike Srbije

Predsednik Vlade osvrnuo se na rezultate Agencije i istakao da je samo u protekloj godini podneto više od 5.000 imovinskih izveštaja funkcionera, a za 15 godina postojanja te agencije više od 97.000, te sprovedeno na stotine postupaka nadzora i kontrole. To je, kako je ocenio, najbolji dokaz da Srbija i u praksi, a ne samo na papiru, jača svoje antikorupcijske instrumente i da sistem funkcioniše.

Prema njegovim rečima, Vlada Srbije nastaviće da podržava sve procese koji vode transparentnijem, odgovornijem i stabilnijem institucionalnom okruženju, uz obavezu da svakog dana podiže standarde, jača poverenje građana i stvara društvo u kojem je integritet norma, a zloupotreba izuzetak.

3.jpg
Foto: Vlada Republike Srbije

Premijer prof. dr Macut zahvalio je rukovodstvu Agencije i svim partnerima na predanom radu i posvećenosti i izrazio uverenje da će naredne godine doneti još više saradnje, profesionalne snage i konkretnih rezultata, kako bi se dodatno učvrstila posvećenost institucionalnom integritetu. 

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPremijer Đuro Macut: "Evropski put nije deklaracija, već strateški izbor Srbije"
12835.jpg
PolitikaPREMIJER ĐURO MACUT O EVROPSKOJ PERSPEKTIVI SRBIJE: Otvaranje Klastera 3 je pitanje svih pitanja! Saradnja zemalja Zapadnog Balkana važna i za EU!
Đuro Macut
PolitikaPREMIJER MACUT O ENERGETSKOJ SITUACIJI U ZEMLJI: Neće biti nestašica, situacija je potpuno stabilna
Đuro Macut
PolitikaMACUT POSETIO PIROT: Razgovarao sa gradonačelnikom Vasićem o pokretanju fakulteta
Đuro Macut
Politika"OPTIMIZAM DA JE SRBIJA NIKAD BLIŽA EU SE BAZIRA NA REALNIM VREDNOSTIMA!" Đuro Macut doneo dobre vesti: "Insistirao sam na otvaranju Klastera 3"
Đuro Macut
PolitikaVLADA ĆE ZASEDATI NA DNEVNOM NIVOU! Macut: Imamo kriznu situaciju prvog stepena, moramo da održimo stabilnost
Screenshot 2025-11-16 110732.png