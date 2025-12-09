PREMIJER MACUT: Srbija i u praksi, a ne samo na papiru, jača svoje antikorupcijske instrumente
Premijer prof. dr Macut je, povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, rekao da posebno ceni doprinos Agencije za sprečavanje korupcije, koja obeležava 15 godina rada, kao i dugogodišnju podršku međunarodnih partnera, pre svega OEBS-a, koji su bili važan oslonac u izgradnji snažnih i održivih mehanizama.
Predsednik Vlade osvrnuo se na rezultate Agencije i istakao da je samo u protekloj godini podneto više od 5.000 imovinskih izveštaja funkcionera, a za 15 godina postojanja te agencije više od 97.000, te sprovedeno na stotine postupaka nadzora i kontrole. To je, kako je ocenio, najbolji dokaz da Srbija i u praksi, a ne samo na papiru, jača svoje antikorupcijske instrumente i da sistem funkcioniše.
Prema njegovim rečima, Vlada Srbije nastaviće da podržava sve procese koji vode transparentnijem, odgovornijem i stabilnijem institucionalnom okruženju, uz obavezu da svakog dana podiže standarde, jača poverenje građana i stvara društvo u kojem je integritet norma, a zloupotreba izuzetak.
Premijer prof. dr Macut zahvalio je rukovodstvu Agencije i svim partnerima na predanom radu i posvećenosti i izrazio uverenje da će naredne godine doneti još više saradnje, profesionalne snage i konkretnih rezultata, kako bi se dodatno učvrstila posvećenost institucionalnom integritetu.
Kurir.rs