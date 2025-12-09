ZASEDAO ADMINISTRATIVNI ODBOR SKUPŠTINE SRBIJE: Opomene i novčane kazne za Pašićevu (SSP) i Parandilovića (NLS), razmatrana ostavka Dejana Tomaševića

Slušaj vest

Danas je zasedao Skupštinski odbor za administrativno-budžetska i imunitetsko-mandatna pitanja, koji je na sednici razmatrao ostavku koju je na funkciju narodnog poslanika podneo Dejan Tomašević, poslanik liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" i predložio Narodnoj skupštini da konstatuje prestanak mandata poslaniku.

Odbor je razmotrio obaveštenja generalnog sekretara Narodne skupštine o izricanju opomene na poslanicima Tatjani Pašić iz Stranke slobode i pravde (SSP) i Milošu Parandiloviću iz stranke Novo lice Srbije (NLS) i doneo odluke o novčanim kaznama za te narodne poslanike.

Miloš Parandilović Foto: Printskrin

Poslanica SSP Tatjana Pašić kažnjena je sa 10 odsto plate, što je 12.443 dinara i to zbog izrečene mere opomene na drugoj sednici drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine održanoj 5. novembra 2025. godine.

Parandilović je bio opomenut na tri različite sednice Narodne skupštine i to 7. novembra, 28. novembra i 2. decembra, pa su u skladu sa tim donete i odluke o njegovom kažnjavanju.

On je kažnjen dva puta sa po 10 odsto od plate, što je oko 25.000 dinara i još sa 20 odsto od plate, jer je na sednici 2. decembra bio dva puta opomenut, što takođe iznosi oko 25.000 dinara.