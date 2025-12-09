Slušaj vest

On je dodao da će svoj predlog za proširenje EU reći i Ursuli fon der Lajen tokom sutrašnjeg sastanka.

- Mislim da prijem svih zemalja kandidata sa Zapadnog Balkana, svih zajedno u punopravno članstvo, je najbolja ideja. Ako primite, jednu, dve ili tri, šta će biti sa drugima. Kako ćemo se suočiti sa problemima. I znam da svi imamo egoistični pristup, ali u pitanju je budućnost regiona, i još važnije, budućnost Evrope. To je jedino što EU može da uradi, da nas sve zajedno primi, bez podela. Srbi će se osećati bolje, Bošnjaci će se osećati bolje, Albanci će se osećati bolje, Hrvati će... biti ok - rekao je predsednik Aleksandar Vučić na šta se salom prolomio smeh.

Vučić nasmejao sve na Beltalks forumu Izvor: Kurir

Govoreći o svom nasleđu, podsetio je na sve infrastrukturne projekte i velike stvari koje su urađene u Srbiji, ali je naglasio da neće menjati Ustav da bi ostao predsednik.

- Ovde su ljudi lagali - "Vučić će da promeni Ustav, kandidovaće se ponovo". Ne, naravno da se to neće desiti. Možda ćemo menjati Ustav u vezi sa nekim drugim pitanjima, ali po ovom - to se neće desiti. Bar ne tokom mog mandata - rekao je Vučić.

Na pitanje da li može da se kandiduje za premijera, Vučić je odgovorio da je to moguće, ali je dodao da je za to potrebna i podrška javnosti, kao i njegova odluka da prihvati da se kandiduje za premijera, što, kako kaže, nije lako ni sa jedne strane.

- Da definišem političku situaciju u Srbiji danas: uvek govorim kolegama, prijateljima - nemojte biti previše optimistični i nemojte potcenjivati naše protivnike. Biće veoma teško, veoma težak posao je pred nama, ali barem ni njima neće biti lako. S druge strane, pomalo sam umoran, iscrpljen, i voleo bih da pronađem neke druge ljude koji će ubuduće raditi taj posao. I dalje nema konačne odluke. Donećemo je zajedno u narednih šest meseci - rekao je Vučić.

Govoreći o svom političkom nasleđu, istakao je nekoliko stvari koje smatra važnim.

- Prvi put u savremenoj istoriji Srbije imamo stabilan devizni kurs. To nikada ranije nije bio slučaj u ovoj zemlji, baš nikada. Ne samo do 2000. godine, već do 2012. Svakodnevno smo gubili vrednost novca, mesečno, godišnje. To se ne dešava poslednjih 13 godina. Imamo veoma stabilnu valutu. I ljudi će pamtiti da smo izgradili toliko stvari da oni drugi neće moći ni da ih prefarbaju u budućnosti. Broj auto-puteva i puteva za brzi saobraćaj, kilometara koje smo izgradili, veći je nego što je izgrađeno u ovoj zemlji od 1945. do 2012. godine - rekao je Vučić.

Dodao je da je izgrađen veliki broj naučno-tehnoloških parkova, te ocenio i da Beograd danas izgleda potpuno drugačije.

- Imaćemo 20 velikih gradilišta u ovom gradu, izgradnju metroa, koji Beograd kao metropola do sada nije imao. I to su stvari koje će, na kraju, posle godinu dana, nakon što se neki ljudi budu radovali, jer su me "srušili" - posle godinu dana, kada taj iracionalni deo splasne, ljudi početi da razmišljaju racionalno, pa će reći - "U redu, imali smo dobre, veoma dobre godine sa tim čovekom, i napredovali smo mnogo bolje nego sa drugima" - zaključio je Vučić.