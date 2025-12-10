Slušaj vest

Srbija je zbog američkih sankcija NIS-u već duže od 60 dana bez dotoka kapi sirove nafte, ali građani u svakodnevnom životu gotovo da nisu osetili posledice energetske krize! Glavni razlozi zbog kojih su amortizovane negativne posledice ove situacije su blagovremena priprema države i značajno uvećanje rezervi u protekle tri godine. Država čini sve što može da obezbedi i očuva interes Srbije i njenih građana i u ovim teškim trenucima, što pokazuje ozbiljnost i odgovornost onih koje je vode, ocenjuju sagovornici Kurira.

Državne zalihe i dalje su stabilne, informacija je koja je građanima potvrđena na poslednjem sastanku predsednika Aleksandra Vučića sa timovima zaduženim za energetsku bezbednost zemlje.

Spremni odgovori

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić objašnjava za Kurir da je aktuelna kriza slojevita i vrlo složena, ali da je i u takvim okolnostima država pokazala da ozbiljno i odgovorno pristupa rešavanju problema.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

- Kriza se gotovo i ne vidi, kada je reč o građanima, nema nestašica, nema poskupljenja... Zasluga za to ide predstavnicima države, na čelu s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Oni su vrlo jasno poslali poruku narodu i reagovali su bez panike, bez ikakve želje da ulepšavaju stvari, ali da na pravi način neutrališu energetsku krizu. To daje rezultate. Očigledno je da kao država imamo skrivene potencijale i određene kapacitete koji nisu bili možda u prvom planu, a koji pokazuju da nemamo nestašice. Jasno je da država čini sve što može da obezbedi interes Srbije i srpskog naroda i u ovim teškim trenucima i zato dobija podršku od građana za te napore. Ova kriza ima mnogo slojeva, ekonomsku, političku i stratešku dimenziju. Primećujemo poruke, ne samo vezano za Rusiju i ruske interese, nego i vezano za Kinu i za investitore u Srbiji. Imamo i gasni aranžman i interes vezan za gas, što je dosta složena situacija, pa je i to trebalo da se ima u vidu - napominje Miletić.

Govoreći o međunarodnoj dimenziji i diplomatiji Srbije, Miletić kaže da je naša zemlja ostala opredeljena za očuanje dobrih odnosa sa svim vodećim silama u situaciji kada je to izuzetno teško.

- I kada sve to složite, vidite da mnoge stvari nisu u prvom planu, ali postoje, a država mora da balansira sve te interese i da obezbedi nesmetano funkcionisanje energetskog sektora. Naravno da imamo posledice, ne radi Rafinerija, prave se gubici, ali vrše se stručne procene šta u kojem trenutku šta treba da se odigra kako šteta ne bila visoka i nepovratna! Jasno je da se vodi jedna odgovorna politika i datumi su vrlo jasni. Posle tih rokova neće biti nikakve tolerancije. Takođe je dobro što se na dnevnoj osnovi komunicira s američkom stranom, jer inače bismo već imali spoljni sistem sankcija i udar na finansijski sektor, a to se ne dešava. To znači da se imaju u vidu i određeni partikularni interesi Srbije koji su uvaženi s američke strane. Naravno, očekujemo da ruska strana bude konkretnija, aktivnija, da malo više sarađuje sa srpskom stranom u rešavanju problema, ali ako do toga ne dođe, odgovori su spremni - zaključuje Miletić.

Centri snabdevanja

Kada je reč o situaciji na terenu, Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije, ocenjuje da nikako ne treba strepeti od scenarija kada je naša zemlja bila pod sankcijama devedesetih godina prošlog veka. On podseća da je NIS, računajući zajedno sa "Lukoilom", imao oko 400 benzinskih pumpi po Srbiji, ali ima više od 1.000 benzinskih pumpi drugih prodavaca goriva.

Nebojša Atanacković Foto: Kurir Televizija

- Sada je važno da se naviknemo da ćemo, kao zemlja gde smo imali naviku da nam je centar snabdevanja bio u Pančevu, pa smo iz Pančeva distribuirali gorivo, u najvećem broju slučajeva, oko 80 odsto, sada imati na neki način dislocirane te centre snabdevanja - objasnio je Nebojša Atanacković.

On je istakao da će jedan deo goriva dolaziti s juga, iz Severne Makedonije, a drugi, veći deo, sa severa, pre svega iz Mađarske koja ima najbolje mogućnosti jer ima veliku rafineriju. To znači mogućnost da baržama dovozi gorivo u svoja skladišta koja već postoje u Srbiji i odatle će onda dalje distribuirati.

- Ne treba računati da će benzin ili dizel koji će se kupiti u nekoj drugoj rafineriji biti odmah skuplji nego što je to bilo gorivo iz Rafinerije u Pančevu - kaže Atanacković.