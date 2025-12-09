Slušaj vest

U glavnom gradu Srbije održava se međunarodni forum Beltalks - Beogradski ekonomski razgovori, u organizaciji think-tanka GLOBSEC, koji je okupio visoke predstavnike evropskih institucija, vlada, privrede i civilnog sektora.

Ovaj forum postavlja ključna pitanja o budućnosti Srbije i regiona, od evropskih integracija i Plana rasta Evropske unije, do pristupa jedinstvenom tržištu, digitalne i zelene tranzicije, energetske i ekonomske sigurnosti.

Gosti "Usijanja" na Kurir televiziji koji su analizirali poruke sa Beltalks bili su Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, Nikola Perišić, iz Centra za društveno istraživanje i Zoran Spasić, iz Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku.

Zapadni Balkan u EU

Koliko bi integracija Zapadnog Balkana u EU zapravo ojačalo tu zajednicu, analizu je za Kurir izneo Darko Obradović.

- Predsednik Vučić promoviše integracije u geostrateškom smislu EU, ali i Srbije. Zamislite Srbina kome traže pasoš i otisak prsta za ulazak u Crnu Goru ili Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko bi EU primila Albaniju i Crnu Goru pre Srbije to bi bio auto-gol. Predsednikovi razlozi koje navodi su racionalni jer Zapadni Balkan predstavlja 75% BDP Mađarske - započeo je Obradović.

Bezbednost Evrope

Zastava EU Foto: Shutterstock

- Rusija je od Zapadnog Balkana napravila svoju jazbinu preko koje izvodi špijunske operacije. Samim tim, ovaj prostor kao nedefinisan i neutralan jeste podno tlo za Rusiju i Kinu da ovaj prostor ispune. Takođe, geostrateški, geoekonomski i razlog geopolitičkog opstanka Srbije jeste članstvo u EU. Mi bez toga nećemo imati tehnološkog napretka, niti ekonomskog, ali nećemo biti ni bezbedni - rekao je Obradović, pa dodao:

- Ovde je sporan aspekt političkog opredeljenja Srbije prema Evropi. Kako Estoncu, Litvancu, Fincu da objasnimo da smo neutralni za agresiju Rusije. Prošlo je to doba, bilo kakve neutralnosti, jer smo energetski i ekonomski vezani i zakucani za zapadne lance snabdevanja i jedinstvenih tržišta. Ako Srbija ne bi bila neutralna, to bi išlo na korist i životni standard svih građana - ističe Obradović.

Zoran Spasić se osvrnuo na to da li postoji politčka volja sa druge strane, pogotovo ako uzmemo u obzir da su države ovog regiona relativno male da bi pojedinačno ušle u EU.

Foto: Kurir Televizija

- Naše strateško opredeljenje je da postanemo punopravna članica EU i kada je reč o samom reformskom procesu, videli ste da smo u poslednjih nekoliko godina veoma angažovani oko toga i da ne postoji oblast društvenog života na koje nismo sproveli snažne reforme. Proces pristupanja nije na nama, te reforme koje smo sprovodili i sve što smo radili za bolji život građana nismo radili jer nam neko rekao, već je važno za razvoj zemlje. Ovo pitanje se tiče EU administracije i njihove odluke. Vidimo pozitivne poruke i da se ponovo priča o procesu proširenja jer je EU proteklih godina bila okupirana temama oko rata u Ukrajini. Mi smo najveće sedište investicija ovog regiona i tada smo dobili investicioni rejting i to je nedvosmislena potvrda da je zemlja stabilna i sigurno mesto za ulaganje - tvrdi Spasić.

Perišić je pričao o narušenosti direktnih stranih investicija zbog celokupne situacije koja se desila tokom ove godine.

Nikola Perišić Foto: Kurir Televizija

- Definitivno je postojala ugroženost zbog geopolitičke situacije, ali i one u Srbiji. Nekako se čini da postoji mogućnost da se relativno neoštećeno izađe iz čitave situacije i partnerstvo sa EU je veoma važna jer bi trebalo naglasiti da je EU najznačajniji trgovinski partner naše zemlje. Najviše profitiramo od izvoza u države EU. Zato je značajan naš put u Evropu i da se sve to podigne na viši nivo - rekao je Perišić.

