Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se danas sa visokim komesarom za nacionalne manjine Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Kristofom Kampom i istakao da Srbija poseban značaj pridaje radu misija OEBS na svojoj teritoriji, te da država smatra da je neophodno da blagovremeno izveštavaju i reaguju na jednostrane poteze Prištine.

Đurić je u razgovoru sa Kampom izrazio posebnu zabrinutost povodom situacije na Kosovu i Metohiji, gde se Srbi suočavaju sa sistematskim kršenjem osnovnih ljudskih prava, zbog jednostranih poteza prištinskih vlasti, saopštilo je resorno ministarstvo.

Ukazujući detaljno na najnovija dešavanja na Kosovu i Metohiji i njihove posledice koje srpsko stanovništvo svakodnevno proživljava, ministar je ukazao da rad na poboljšanju položaja Srba treba da bude kolektivni napor svih subjekata, jer je to jedini način da se postignu vidljivi rezultati koji će doprineti da se spreči njihov odlazak sa vekovnih ognjišta.

Ministar je naglasio značaj stvaranja pozitivnog okruženja koje će omogućiti srpskim predstavnicima da u odgovarajućem broju i adekvatno budu zastupljeni u svim institucijama i na svim nivoima vlasti.

Đurić je istakao i da Srbija poseban značaj pridaje radu misija OEBS na svojoj teritoriji, te da smatramo da je neophodno da blagovremeno izveštavaju i reaguju na jednostrane poteze Prištine.

Razgovor šefa srpske diplomatije i visokog komesara Kampa odnosio se i na unapređenje položaja nacionalnih manjina u Srbiji, te je Đurić sagovorniku preneo konkretne korake koji su na tom planu preduzeti u prethodnom periodu.

Đurić je istakao da je naša zemlja posvećena zaštiti i unapređenju individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina, ukazujući na kontinuiran rad na unapređenju institucionalnog i pravnog okvira u tom domenu.