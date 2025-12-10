Slušaj vest

Jovo Bakić, profesor i jedan od kandidata na "studentskoj" listi, obrušio se na lidera SSP Dragana Đilasa, čime je rat između blokadera i tradicionalne opozicije nastavljen i produbljen!

Bakić je gostovao sinoć na N1 kod voditeljke Danice Vučinić i najpre komentarisao, kao i uvek, opoziciju sa kojom je u ratu.

Sada ih je optužio da su režimska opozicija?!

- Ja se bojim da najveći deo opozicionih stranaka današnjih ili nije zrelo za to ili je prosto u ulozi režimske opozicije moram to da kažem. Da je drugačije, verovatno bi bilo dogovora, ovako vi ne možete da se uzdate u neke opozicione stranke. To ograđivanje nije slučajno, ovo 13 godina traje, da je opozicija nečem valjala to bi bilo drugačije - počeo je Jovo izlaganje.

Nastavio je udarom na svog starog protivnika Dragana Đilasa.

- Da li su dvojica opozicionih vođa do 2016. bili u nekoj vrsti kolacije sa SNS? - pitao je Bakić voditeljku.

Ona je rekla da ne zna na koga misli, pa je Bakić direktno izgovorio imena:

- Mislim na Đilasa i na Aleksića! Pa, po čijem blagoslovu možete biti šef Košarkaškog saveza Srbije, ne po mom - nastavio je Bakić.

Ni tu nije bio kraj već je između redova najavio nerede.

- Ja sam svakako pristalica izbora u cilju sužavanja manevarskog prostora jednog kriminalnog režima. Sasvim sam siguran da se to samo izborima neće rešiti. Izbori će suziti dodatan manevarski prostor ovom režimu posle toga ćemo morati još da radimo - završio je svoje huškačko izlaganje Bakić.