Slušaj vest

U Beogradu je juče održan "BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", forum posvećen jačanju saradnje i konkurentnosti širom Evrope kroz inkluzivan dijalog i praktičnu saradnju.

Organizator foruma je tink-tenk GLOBSEC, u saradnji sa ambasadama Velike Britanije, Francuske i Italije, Fondacijom Konrad Adenauer i organizacijom "Friends of Europe", uz partnere EUpravo zato i WMG.

Partneri foruma EUpravo zato i kompanija WMG (Wireless Media Group) ovim dodatno potvrđuju svoju misiju – da pokreću inicijative za bolje međusobno razumevanje i jačanje poverenja između Srbije, Zapadnog Balkana i Evropske unije, kao i da transformišu poslovanje i društvo u čitavom regionu podsticanjem promena, unapređenjem produktivnosti i omogućavanjem veće povezanosti i saradnje u cilju dostizanja evropskog nivoa i globalne konkurentnosti.

Posebna čast je što su partneri prvog foruma s temama kao što su evropske integracije, plan rasta i jedinstveno tržište, u organizaciji GLOBSEC-a i Friends of Europe, s kojom EUpravo zato kao partner već drugu godinu zaredom organizuje Samit Zapadnog Balkana u Briselu.

Među brojnim učesnicima, koji uključuju diplomate, predstavnike međunarodnih i domaćih institucija, jesu i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali, predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, viši saradnik GLOBSEC-a i bivši poslanik Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik, rukovodilac jedinice za Srbiju u Generalnom direktoratu za proširenje, Evropska komisija, Jirži Plesiti, direktor Fondacije Konrad Adenauer u Srbiji i Crnoj Gori Jakov Devčić...

"Mislim da je važno šta će se zbivati u narednim mesecima"

Tim povodom predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za Kurir da je čitav region pred prekretnicom, a da je glavni cilj Srbije da očuva mir i da obezbedi stabilno snabdevnje energentima.

- Najpre je važno da opstanemo, da sačuvamo mir i stabilnost, da imamo uredno snabdevanje energentima. Zatim, da se bavimo i progresom, napretkom na evropskom putu, verujem da će ga u mesecima pred nama biti, ali verujem i da Evropa, da i pred Evropom su važne strateške odluke o tome šta da čini sa Zapadnim Balkanom, šta da čini sa Kavkaskim rejonom, šta da čini Moldavijom i Ukrajinom, a da naravno ne ugrozi mir.

Tako da, mislim da je važno šta će se zbivati u narednim mesecima. Što se Glopseka tiče, dobio sam upravo poziv za Glopsek u maju. Verujem da će tu biti i novi češki lider Babiš, i mnogi, neki od najvećih evropskih lidera, a takođe, nadam se da ćemo i jedan veliki Glopsek u Beogradu organizovati tamo avgust, septembar, oktobar, videćemo. Ne sme da bude u izbornoj kampanji, pa sad negde pre ili posle izbora, u svakom slučaju organizovati ovde u Beogradu - rekao je predsednik za Kurir.